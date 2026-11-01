Arrasate pone fecha a la vuelta de Aimar Oroz, Herrando y Del Castillo: "A los tres los veréis bien"
El técnico de Osasuna ha analizado cómo llegan sus jugadores al duelo ante el Deportivo, donde espera recuperar las buenas sensaciones del choque ante el Racing de Santander
Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna, espera con ganas el duelo de este lunes frente al Deportivo de A Coruña para poder volver a la senda de la victorias después de caer en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado lunes. El preparador rojillo confía en recuperar las sensaciones de su debut en El Sadar hace dos semanas cuando vencieron al Racing de Santander.
"Es un partido muy importante. Venimos de jugar entre semana en Copa, que creo que nos ha venido bien, pero ahora tenemos el pan nuestro de cada día, otra vez fuera de casa, y tenemos que mejorar las prestaciones para ser competitivos ante un rival, creo que esta vez muy diferente al Sevilla, pero tenemos que hacer un buen partido para poder ganar", ha advertido.
Sobre esas diferencias entre el Deportivo y el Sevilla, Arrasate ha explicado: "Bueno, creo que es un equipo más asociativo, más dinámico, con continuos cambios de posición, cambios de estructura y mañana creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ajustar varias cosas, pero a su vez, tenemos que atacar también, tenemos que tener presencia y más amenaza de la que tuvimos en Sevilla, quitando los primeros 20 minutos".
Habrá cambios en el equipo titular
"Cambios va a haber, porque es otro partido, porque es otro plan también y cuando digo mejorar es ser más competitivos fuera de casa y no ceñirnos solo a un inicio bueno o a un reinicio bueno en el segundo tiempo. Fuera de casa es complicado sumar en esta Liga y para eso hay que hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo".
Hay que competir durante los 90 minutos
"Sabes que el rival hay momentos donde te va a exigir y tienes que remangarte o, incluso si tienes un gol en contra, no te puede afectar tanto porque quedan minutos todavía y porque se ha demostrado que hasta el minuto 90 y tantos, en el fútbol de hoy en día además, pues pasan muchas cosas. Nosotros ya sabemos dónde somos buenos y dónde no somos tan buenos. Entonces, a ver si sacamos a relucir un poco aquello que nos interesa".
Qué espera ver ante el Deportivo
"Quiero ver un equipo fiel a sus muestras de identidad, de jugar en campo rival, de que el Deportivo no esté cómodo, porque es un equipo que genera superioridades, que tiene jugadores a nivel técnico que pueden conducir, que te pueden eliminar. Creo que es un equipo bueno con balón. Y ahí tendremos que hacer ajustes y tendremos que ser sólidos, pero también quiero un equipo valiente, un equipo que pise área rival y que el Deportivo, aunque juegue en casa, sienta esa amenaza nuestra".
La adaptación de Rockson
"Con Rockson estamos trabajando situaciones más específicas y más tácticas. Él creo que viene de otra Liga, de otro tipo de juego, pero se está adaptando muy bien. Creo que tiene un potencial muy grande y nuestra tarea es que se adapte lo más rápido posible. Él tiene unas condiciones, lo visteis el otro día, de conducir, de filtrar, incluso de cambios de orientación, que nos puede servir de mucho. Lo demostró el otro día y creo que es una alternativa para nosotros, para cualquier partido de Liga, porque cada vez lo veo mejor".
Le enfermería rojilla
"Están mejor. Jorge (Herrando) volverá pronto. Aimar (Oroz) y Del Castillo van bien, aunque les está llevando más tiempo del que pensábamos. Pero yo creo que a la vuelta del parón a los tres los veréis bien".