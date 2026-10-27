García Plaza desvela su apuesta con Isaac y no se conforma: "Estos 17 puntos no te los quita nadie, pero en Copa es obligatorio pasar"

El madrileño avisa de que "llegan cuatro partidos en doce días" donde necesita "que todos estén frescos", al tiempo que no quiere exceso de confianza en la eliminatoria frente al Sporting de Hortaleza: "Es un torneo para tomárselo en serio y luchar por pasar, no sólo para ir a jugarlo"

"Veníamos de tres partidos sin ganar, pero dos ante Real Madrid y FC Barcelona, más el del Levante UD, que se no escapó en el último momento. Quitando los primeros minutos, cuando nos costó ajustar la presión y nos sorprendieron, creo honestamente que en el resto fuimos superiores al CA Osasuna. Hemos tenido ocasiones y el equipo ha estado muy bien", resumía en SevillaFC+ un Luis García Plaza que reclamaba méritos por levantarse cuatro jornadas después: "Parece fácil, pero es complicado. Nos han ganado los tres de arriba y, luego, hemos sacado grandes resultados con los demás. Hay que competir todos los partidos. Y aun así habrá días que no nos valga".

Además, el madrileño se vanagloria por la buena clasificación en la tabla de Primera división: "Estos 17 puntos no te los quita nadie. Ahora, a recuperar, porque nos vienen luego cuatro partidos en doce días. Jugamos jueves, domingo a las dos y viernes siguiente. Necesitamos que todos estén frescos. En Copa es obligatorio pasar. En un torneo para tomárselo en serio y luchar por pasar, no sólo jugarlo". Hablando de nombres propios, tiene claro que "Youssouf Fofana está siempre a un nivel alto" y que los demás "a currar; equipo, equipo, equipo", si bien tuvo palabras cariñosas hacia un Isaac Romero que lo pasó mal tras su polémica expulsión en Valencia y el 3-3 final.

"Ha vuelto a la titularidad y a marcar. Es nuestro máximo goleador, con tres tantos. Tengo una apuesta con él; a ver si es capaz de llegar", añadía el entrenador nervionense, que volvió a destacar la importancia de la afición: "La gente está orgullosa. A lo mejor un día dándolo todo no ganas, pero la mayoría, sí. Llevan sufriendo mucho los últimos años, pero ven a un equipo entregado, que sabe lo que hace y lo da todo cada partido. Quitando ese inicio, hemos estado muy bien; ellos no pasaban de medio campo. Con esa comunión entre grada y equipo, sumaremos muchos puntos".

Balance en sala de prensa

"Pues nos ha costado al principio. Hemos tenido un cuarto de hora o 20 minutos donde es verdad que ellos han salido con un estilo diferente. El otro día, en el partido contra el Racing, eran mucho más directos, mucho más verticales, y creíamos que, con los dos puntas en la presión, nos valía para coger esa segunda jugada y, sin embargo, han salido mucho más combinativos y nos ha costado leerlo. En cuanto lo hemos ajustado, el equipo ha estado muy bien. La primera parte ha sido muy buena después de esos 20 minutos, jugando en campo contrario casi todo el partido, siempre muy adelantados, intentando ir arriba y muy bien. Y después, otra vez, al principio es normal que ellos aprieten un poquito, pero hemos tenido el control del partido, yo creo. Es verdad que pueden meter algún gol en alguna situación, pero creo que nosotros nos hemos quedado cortos en la portería contraria. Es una victoria merecida. Podríamos haber hecho algún gol más, pero bueno, da igual. Esto al final es ganar y ya está. Muy contento por los jugadores, por la afición, que está disfrutando, pero, cuando la gente es pesimista, yo soy optimista y, cuando todo el mundo es optimista, pues yo... tranquilidad. Y e jueves, a la Copa. No hay otra".

Oportunidad para los menos habituales

"No es fácil; la media de puntos es muy alta. Son 1,7 por partido. Eso es una media altísima. Además, sólo hemos perdido con los tres gigantes y con los demás competimos muy bien. Yo creo que el equipo es competitivo. Ésa es la palabra que define al equipo. Los chicos se esfuerzan al máximo, lo dan todo. Hemos marcado en todos los partidos, que es muy importante. Somos capaces de generar varios registros, tanto de transición, de balón parado, incluso en el juego organizado, donde estamos creciendo mucho, cada vez más, pero siempre partiendo de jugar en campo contrario. Somos un equipo que ésa es su premisa, sobre todo en casa, que estemos el mayor tiempo del partido en campo contrario, con balón o sin balón. Hablo de las dos maneras. Ahí somos un equipo que es capaz de aguantar esos envites y hay que seguir. Pero esto es muy largo. Siempre os lo digo y os pongo el mismo ejemplo del Espanyol, que terminó quinto en diciembre y después vino aquí jugándonos el descenso los dos. La Primera división es muy jodida. Es muy dura y muy difícil, pero también hay que disfrutar, ¿no? Vamos a disfrutar del momento, vamos a ser felices todo el mundo, toda la afición, los jugadores, pero a preparar la Copa. Ahora mismo necesitamos a todo el mundo, porque jugamos lunes, jueves, domingo a las dos y viernes. Siempre dicen que en la Copa hay que poner a toda la segunda unidad. Sí o sí. Obligatorio. No porque yo quiera, es obligatorio. Si no, no pueden jugar en Getafe. Todos los que juegan el jueves es imposible que jueguen en Getafe. Imposible. Jugando un jueves a las nueve de la noche y jugando un domingo a las dos... Entonces hay que poner a la segunda unidad. Aunque era mi idea, ahora es obligatorio. La segunda unidad no significa, con perdón, entendedme... Los que no han jugado hoy, ¿vale? Ya está, para entenderlo".

La derrota en Pamplona el curso pasado fue un punto de inflexión

"Sí, yo creo que en Pamplona era una situación muy dramática. Yo creo que lo sabéis todos, y todos los que seguís al Sevilla y sois sevillistas. En ese momento la situación era jodida. Teníamos que ganar... Fíjate: después ganamos cuatro partidos de siete. Ganamos tres seguidos, ganamos al Atlético de Madrid y teníamos que hacer una cosa muy grande, ¿no? Y la hicimos. Y yo creo que el equipo se quedó con ese germen. Un equipo que da todo ahora, a partir de ahí. Y bueno, sí, la verdad es que hace seis meses estaba la cosa muy jodida, muy difícil y muy dura. Incluso yo mismo cuando llegué... ¡Hostias! Era una situación muy complicada. Pero bueno, salió bien. Y ahora, de momento, estamos contentos, estamos felices. Pero lo que digo, esto de la Primera división... Como no sigamos siendo un equipo exigente... Y creo que hasta ahora no hemos fallado en ningún partido en eso, ¿eh? En estar incluso con el Madrid, con el Barça y con el Atleti, que nos superó la primera parte. En la segunda parte fuimos ese equipo otra vez. Y ése es el gen que quiero inculcar. Y creo que está. Competir, competir y creer en nosotros. Con más o menos defectos, con más o menos calidad, con lo que queráis llamarle. Pero es un equipo que compite y que va con todo lo que tiene. Y creo que eso al sevillismo le gusta. Es lo que pienso".

La portería a cero de nuevo tras 10 goles en tres jornadas

"A mí el único partido que me ha sorprendido es el del Levante, recibir tres goles, pero no por el poder del Levante, con todo el respeto al Levante y a los demás. Hemos estado muy bien defensivamente todos los partidos, quitando los tres grandes. Que el Madrid te meta cuatro, que el Barça te meta tres, es algo hasta normal en ese sentido, sobre todo por nuestra manera de jugar. Porque, si somos un equipo que echamos atrás todo el bloque y defendemos ahí atrás todos metidos... Contra el Barça y contra el Madrid intentamos jugar igual, porque creo que es una tontería cambiar. No te vale para nada. Entonces, somos un equipo que, cuando hay esa calidad delante, esos jugadores tan buenos, pues a veces nos pasan. Pero creo que en los demás partidos, incluso el día del Levante... Al final es una locura. Nosotros marcamos en el noventa y pico y ellos marcan después en la siguiente. Creo que el equipo defensivamente está muy bien. Está muy comprometido. La gente se esfuerza mucho. Hoy el trabajo de Lucas Stassin y de Isaac Romero ha sido en la presión. Incluso Chidera Ejuke ha sido también muy bueno. Y es eso: compromiso y, a partir de ahí, crecer. Y creo que lo tienen. Lo tenemos. Que no lo perdamos. A veces todo parece que va bien y, de pronto, te dan un golpe. Y ahora hay que seguir".

Aspiraciones europeas

"Sporting de Hortaleza, como diría Simeone. El siguiente rival, el Hortaleza. No tenemos que pensar en nada más. En competir. Yo la Copa la quiero competir. Competir no significa llegar a la final y ya está. Quiero competirla otra vez. He estado dos veces a punto de meterme en semifinales, tanto con Deportivo Alavés como con el RCD Mallorca, y tengo ganas de intentarlo. Y eso es competir. Estas eliminatorias, a tomarlas en serio y competir. No hay que pensar en nada más. Y cuando pasemos la Copa, a Getafe. Nos espera una batalla ahí dura, difícil y complicada. No hay más. Y, cuando queden 10-12 partidos, veremos dónde estamos. Si estamos más arriba, genial. Si estamos más abajo, también genial. Es mi sensación de competir. Eso sí que se lo voy a exigir: competir cada partido al máximo".

La adaptación de Fofana y las soluciones por Miguel Sierra

"De Fofana ya hemos hablado bastante de todas las ruedas de prensa. Sabéis lo que pienso. Es un jugador que está por encima. Es un jugador muy bueno en muchas cosas. Aun así, le está costando adaptarse a jugar de distintas maneras. Ha venido de un equipo muy grande, que domina todos los partidos, que los domina casi siempre a través del balón. Y nosotros dominamos a través de la pelota, pero dominamos sobre todo posicionalmente. Eso es fundamental para nosotros. Y Ejuke puede jugar en la derecha. Ya jugó en Bilbao bien. Recordamos que lo cambiamos por el tema... ¿Os acordáis de las tarjetas? Quería cambiar a los tres. Salió a la derecha y estuvo muy bien. Creo que puede hacerlo bien. Le ha costado entrar un poquito, pero es capaz de desbordar ahí también y de salir. Encantados. Tienen que dar un paso adelante. Rubén Vargas, el rato que ha salido, también ha estado bien. Creo que la Copa nos viene bien para que toda esa gente, Rubén, Alfon, Peque, que están participando menos, Sangante, Carmona, sigan jugando y cojan ritmo, porque los vamos a necesitar a todos".

Un sistema con dos puntas

"Ya os lo he dicho. A mí Isaac me gusta con otro delantero. Creo que es su posición natural, jugando de segundo delantero. No tanto en mediapunta, sino de segundo delantero. Lo que pasa es que hemos tenido siempre muchas dificultades para tener tres delanteros y partir con él. Creo que encaja muy bien en ese perfil. Muchas veces ha tenido que jugar solo porque al principio no teníamos delanteros. Después llegaron. Lucas Stassin ha estado lesionado, él mismo... Entonces nos ha costado. Pero a mí me gusta acompañando a un delantero. No quiere decir que vaya a jugar siempre, porque también nos cabe jugar en medio con cualquiera. Ya Kochorashvili y Guridi estarán entrenando mejor. Pero Manu Bueno está a un nivel muy, muy bueno. Otra vez ha salido hoy y ha estado genial. Nos ha dado todo lo que necesita el equipo en la salida... No sé cuánto ha jugado, 20 minutos. Hay que apretar como él está haciendo".