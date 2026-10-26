Puntos uno por uno del Sevilla frente Osasuna: Fofana puso la fiesta, Isaac Romero y Félix Correia la aprovecharon

El equipo sevillista vuelve a demostrar que ha recuperado el espíritu del Ramón Sánchez-Pizjuán, siendo dominador del guion desde principio a fin; así lo hemos vivido y contado en directo

El Sevilla necesitaba a su feudo, y el Ramón Sánchez-Pizjuán le ha premiado. El club sevillista vuelve a vencer en su casa por dos goles a cero, todo ello gracias a un golazo de Isaac Romero y al definitivo de Félix Correia. En un gran partido del equipo, siendo el dominador de principio a fin, ya demuestra que este año es muy distinto a lo que se ha vivido en Nervión. Esto también se explica por un ingrediente, y ese es Fofana.

Las notas sevillistas frente Osasuna

Vlachodimos: 6'5

Lo mejor para un portero es apenas tener noticias en su área, y eso ha pasado para el heleno en la noche de este lunes. Seguro en las salidas y con pocos errores.

Juan Iglesias: 8

Incombustible, una vez más. Una muestra que la mejoría de este Sevilla ha pasado por recuperar un carril derecho que suma tanto en ataque como en defensa. Casi pone la guinda del pastel con un gran gol a la salida de un córner, pero el travesaño evitó ese premio.

Castrín: 8

No puede haber dudas con esta defensa, y es por ello que las notas deben ir en sintonía. Vuelve a demostrar ser la pieza necesaria en la zaga, capaz de aportar la seguridad en la misma. Con un rendimiento así, y terminando contrato en 2027...

Kike Salas: 8'5

Otro gran partido, ya no es sorpresa para casi nadie. Pero aprovecho estas líneas para destacar lo que aporta con su liderazgo y capitanía. Sin miedo para romper líneas y adentrarse en campo rival. Aparte de la solidez defensiva permanente, aunque ya no es sorpresa.

Suazo: 8

No he dudado en criticarlo en más de una ocasión en las notas, pero arrastra unos cuantos encuentros donde se demuestra que ha dado un paso adelante más que importante. Tanto en ataque como en defensa, certero en la toma de decisiones y el principal iniciador de las jugadas desde atrás.

Fofana: 9

Las notas empiezan a ser repetitivas, pero este jugador lo merece. Doble asistencia. Una sirviendo un balón perfecto a Isaac y la otra tras romper líneas en la defensa rojilla con una superioridad pasmosa. Vaya partidazo, pero no es sorpresa.

Agoumé: 7'5

Le pongo un pequeño escalón por debajo de Fofana por diferenciarlo, pero su nota es de alto nivel. Uno de los 'culpables' de que poco haya pasado en defensa

Ejuke: 6

Hay días y días para el nigeriano; pero esta noche no ha sido la suya. Errático en cierta toma de decisiones, no ha aportado desde ese carril derecho. No es malo pensar (y decir) que su función es más la de ser un revulsivo.

Félix Correia: 7

Hay un debate en el sevillismo. ¿Qué aporta Félix Correia? Lo tengo claro, uno de los que revolucionan el apartado ofensivo desde su carril, siendo capaz de demostrar que, con sus defectos y habilidades, cambia el partido. Todo eso lo ha refrendado con goles.

Stassin: 5'5

Poco del delantero belga en la noche de este lunes, aunque tampoco tiene mucha culpa él. Pocas le han llegado y apenas ha sido capaz de conectar un par de remates. Dosificado cuando llevaba ya sesenta minutos en el campo.

Isaac Romero: 8'5

El lebrijano está desatado, únicamente hay que verlo. Otro gran disparo desde fuera del área que sirve, en esta ocasión, para abrir el marcador en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Aparte de eso, todo los registros que aporta en el ataque. Inagotable en la presión y provocando errores. Gran partido.

Luis García Plaza: 7'5

El técnico madrileño sigue demostrando que ha hecho oro con este equipo. Ha probado con el 4-4-2; y se ha demostrado que se puede competir de la mejor manera de esta forma. Un premio, una vez más, a saber leer el contexto de encuentro.

Robbie Ure: 6

Intentó alguna el escocés y tuvo oportunidades, siendo clave en la presión de los minutos finales.

Rubén Vargas: 5

Se nota que no es tan desequilibrante y, de hecho, el Sánchez-Pizjuán recriminó que no hubiese metido la pierna en una acción.

Manu Bueno: 5

Casi le sale una gran jugada en el borde del área, y aportó en el control del centro del campo.

José Ángel Carmona: SC

El del Viso del Alcor se mostró seguro y con hambre en los minutos que salió.