Isaac Romero: "Tras el 1-0 hemos sabido manejar el partido y ser efectivos"

El 'pichichi' nervionense, que lleva tres tantos y se reivindicó tras cumplir una polémica sanción, agradeció "la asistencia de Fofana, que es medio gol", al tiempo que destaca la importancia de volver a dejar la puerta a cero y no quiere lanzar las campanas europeas al vuelo: "Nunca se sabe... partido a partido"

Acabó con "la bota un poco rota y el calcetín igual", tras una acción con Alejandro Catena en la que le dejó la plancha con una amarilla, pero, en lugar de ver la segunda, supuso una tarjeta a Isaac Romero, que ya había marcado el 1-0 y, viendo que no se escaparon los puntos y le cayó un MVP, no se metía en charcos en su 'flash interview' con Movistar LaLiga: "Es decisión del árbitro y el que estaba en el VAR. No puedo decir nada. Se ha quedado ahí la cosa". Y continuó siendo humilde con su tanto, un golazo, aunque se queda "con la asistencia de Youssouf Fofana; ha sido un buen tanto, pero medio gol es de 'Fofa', que siempre está ahí pendiente de dejar balones de cara".

Respecto al nuevo dibujo con dos puntos, el lebrijano, de vuelta, no tiene dudas: "Ya he dicho muchas veces que me siento super cómodo con otro compañero arriba, como hoy con Lucas Stassin. Así, tengo otro que me ayuda a luchar, puedo recibir de cara...". Con todo, la clave fue volver a dejar la portería a cero: "Era súper importante no recibir goles. Veníamos hablando de eso en el vestuario, porque nuestras ocasiones iban a llegar seguro". Por último, no quería lanzar las campanas al vuelo en cuanto a las posibles aspiraciones europeas: "Nunca se sabe. Trabajamos para sumar de tres en tres. Hemos conseguido el triunfo, pero hay que seguir luchando partido a partido y ya veremos".

Mucha efectividad

"Sabíamos que teníamos un partido importante ante un gran rival y hablamos mucho de dejar la puerta a cero. Hemos hecho un gran partido y aprovechado casi todas las que hemos tenido. Y eso que hemos salido un poco regular. Yo, personalmente, no me acababa de encontrar, pero después del gol hemos sabido manejar el partido, tener el balón y ser efectivos".

Todos a una

"Me la ha dejado muy bien 'Fofa' y no me lo he pensado mucho. Le he pegado como he podido, con la suerte de que ha entrado... y a ir a por más. Hemos construido una gran familia dentro del vestuario, con chavales jóvenes casi todos. Hablé con 'Peque' Fernández de que, si tenía la oportunidad de marcar, iría al banquillo, porque ellos también se lo merecen. Y la afición, como siempre; cada partido digo que son el jugador número 12, alentándonos cada semana. Nos dan ese plus de energía".