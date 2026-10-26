Pedro Curtido, presidente de la Federación Andaluza, respalda al Sevilla en la polémica con el Real Madrid, pero pide calma: "Deber haber más imágenes en el Santiago Bernabéu"

El presidente de la RFEF, Pedro Curtido, se pone de parte nervionense por la ausencia de imágenes para esclarecer las acciones polémicas en el Santiago Bernabéu, pero pide rebajar el clima de tensión con los árbitros

Ya ha pasado más de una semana del Real Madrid-Sevilla, pero todavía colea la polémica por las decisiones arbitrales que perjudicaron a los nervionenses, sobre todo, la roja perdonada a Arda Güler con cero a cero en el marcador y la ausencia de imágenes nítidas para revisar la acción en el VAR. Poco después, LaLiga reconoció que no se habían proporcionado todas las que había en la realización.

El último en valorar lo sucedido en Chamartín ha sido una voz autorizada en el fútbol nacional, más concretamente el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, en el desayuno informativo celebrado la mañana de este lunes con la prensa sevillana.

Pedro Curtido entiende la indignación sevillista

En este sentido, el mandatario ha respaldado la indignación sevillista, sobre todo en lo referido a la ausencia de cámaras o de imágenes par esclarecer la polémica, uno de los asuntos que centra la queja enviada por la entidad de Eduardo Dato al Departamento de Competiciones de LaLiga.

"Yo creo que en un campo como el Santiago Bernabéu, que es de los top a nivel nacional y presumiendo de la liga como una de las más importantes del mundo, debería de haber unas imágenes más claras. Ahí sí te doy totalmente la razón", señaló con rotundidad Curtido, que después vertebró su discurso sobre rebajar el clima de tensión con los árbitros.

Pedro Curtido ve clave que los árbitros piten sin presión

"Lo que sí es cierto es que también debemos de establecer un clima de más tranquilidad arbitral. Que el árbitro vaya al partido y que no vaya con la presión de cuatro losas aquí encima, de que si el 'caso Negreira', de si la presión semanal, de que si es un derbi empiecen ya el lunes a realizar críticas sobre los árbitros, sobre la designación. Yo creo que cualquier jugador, cualquier entrenador, cualquier árbitro que vaya a desarrollar su función dentro de un partido, a nivel profesional, tiene que ir tranquilo, sabiendo las responsabilidades que tiene, porque va a arbitrar un partido importante de primera división de una de las ligas más importantes del mundo, pero tranquilo", explicó.

En esta misma línea, indició en la importancia de que no esté tan presionado "para que en el momento de que pite cualquier acción a favor de uno o de otro, Barcelona, Madrid, Sevilla, Betis, Almería, Málaga, Cádiz o Racing de Santander, esté tranquilo para lo que vea en ese momento lo pite".

"Creo en la integridad del estamento arbitral"

"Creo que entre todos no colaboramos a que ese ambiente sea el más relajado para cuando un árbitro salte al terreno de juego. Eso es lo que yo pido. Yo, lógicamente, creo en la integridad de todos los árbitros, porque así lo creo desde mi posición y quiero seguir creyendo en toda la integridad de este estamento. Y esperemos que en un futuro sean los menos errores posibles los que se desarrollen en un partido y con los equipos andaluces menos todavía", señaló Pedro Curtido.