La polémica del Real Madrid - Sevilla da sus últimos coletazos por la injusticia arbitral con Félix Correia: "No tiene sentido y demuestra el nivel de los árbitros"

El luso vio una amarilla que no le correspondía en la escandalosa actuación arbitral y Disciplina no rectificó el acta, lo que ha causado indignación en el entorno del extremo luso

Ha pasado ya casi una semana, pero el escándalo arbitral en el Real Madrid-Sevilla todavía colea, entre otras cosas porque el CTA y el Comité de Disciplina, lejos de apagar el fuego en los días siguientes, lo avivaron con su respaldo al árbitro en la reunión con los dirigentes nervionenses y la desestimación del recurso presentado por el club nervionense por la amarilla a Félix Correia.

Y es que en pleno tumulto tras la agresión de Arda Güler no penada por Busquets Ferrer, el colegiado amonestó al portugués cuando las imágenes en ningún momento se le ve entrar en piques especialmente acalorados que justifiquen que las amonestaciones para él y para Huijsen por agarrar del brazo a Peque fueran las únicas. Posiblemente, el extremo vio la amarilla que le correspondía a Agoumé, más implicado en la tángana.

Disciplina rechazó el recurso sevillista por Félix Correia

Ante las evidencias videográficas, el Sevilla presentó un recurso para intentar dejar sin efecto la amarilla que vio Félix Correia por una acción que cometió su compañero, pero de manera incomprensible no rectificó el acta del colegiado y Correia se queda con la tarjeta, la segunda del curso.

Una ratificación que ha provocado indignación en el entorno del jugador, que no se ha pronunciado al respecto, al considerar que no tiene explicación que el Comité de la RFEF no le haya retirado la tarjeta al futbolista portugués pese a que apenas entró en la trifulca más allá de para separar.

Y el entorno de Correia no comprende las dos decisiones

"No tiene ningún sentido y es una muestra del nivel del arbitraje", señala a ESTADIO Deportivo fuentes cercanas a Félix Correia, que, insistimos, no ha hablado personalmente sobre este asunto más allá de que no entienda, lógicamente, que tenga que cargar con una tarjeta que no le corresponde.

Ahora mismo, Félix Correia es una pieza clave para Luis García Plaza y por ello en el club ha trabajado para que no siga sumando amonestaciones y su baja por ciclo de amarilla se alargue lo más posible, sobre todo mientras Miguel Sierra permanezca en el dique seco.

Correia, fundamental para García Plaza

Llegado en el último día de mercado estival, el extremo ha sido titular indiscutible para el técnico madrileño y ha partido de inicio en todos los encuentros que acumula 368 minutos en cinco envites, en los que ha estado disponible, con un saldo nada desdeñable de un gol y una asistencia.

No obstante, más allá del apartado ofensivo, el preparador valora especialmente su labor en defensa, por su desgaste en la contención y las ayudas a Suazo, que se siente mucho más desahogado este curso con el jugador de 25 años por delante.