El Sporting de Hortaleza recordará a Antonio Puerta y pone todo de su parte para que el 29-N sea una fiesta

El conjunto madrileño habilitará una 'fanzone' desde tres horas y media antes del partido con comida y música en directo, además de pedir a sus aficionados que se unan a los nervionenses en el recuerdo de la 'Zurda de Diamantes' en el minuto 16 de la primera eliminatoria en El Val

El Sporting de Hortaleza, rival del Sevilla FC en la primera eliminatoria a partido único de la Copa del Rey, está poniendo todo de su parte para que la cita del próximo jueves 29 de noviembre a partir de las nueve de la noche sea una auténtica fiesta. No sólo para sus propios aficionados, sino para los 1.500 nervionenses que podrían colapsar uno de los goles del Municipal El Val de Alcalá de Henares, aunque los propios organizadores, que han entregado esa remesa de entradas a su oponente, calcula que habrá una tercera parte de desplazados y hasta el doble procedente de las peñas y residentes en la Comunidad de Madrid.

Pese a que el evento ha sido declarado de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia por culpa de los incidentes en la ida y en la vuelta de la ronda previa ante el Atlético Unión Güímar, la masiva presencia de hinchas visitantes y la posible coincidencia en pocos kilómetros con los ultras del Real Betis, que juega un día antes en el Municipal Santo Domingo de Alcorcón frente al CDA Navalcarnero, la entidad del populoso barrio capitalino no quiere que el mayor dispositivo policial y de seguridad impida que reine el buen ambiente, incluso entre seguidores de ambos equipos, que, eso sí, no podrán estar mezclados en el interior del recinto complutense.

Tanto es así que, tras el comunicado esta semana pidiendo a todos un esfuerzo para la concordia y el respeto entre aficiones, el Sporting de Hortaleza ha seguido tendiendo lazos. Por ejemplo, ha preparado en las inmediaciones del Municipal El Val una 'fanzone' que tendrá música en directo (con DJ Rubi), comida ('foodtrucks' con hamburguesas, perritos calientes, salchipapas y bocadillos, aunque no se servirán bebidas alcohólicas) y merchandising del encuentro (camisetas, bufandas y pulseras conmemorativas) para que todos los que posean una entrada puedan entrar y salir gratuitamente del espacio habilitado con la misma.

"En el minuto 16, todos somos una sola afición"

Además, la entidad local ha pedido a sus hinchas que, "en el minuto 16 del encuentro, coincidiendo con el dorsal que lucía Antonio Puerta, se invita a todos los aficionados presentes en el estadio a participar en un aplauso general de homenaje y recuerdo" para que ambas aficiones se unan en un gesto "que trascienda los colores y represente los verdaderos valores de nuestro deporte", recordando que "este partido es mucho más que una eliminatoria de Copa del Rey. Es el reconocimiento a un sueño construido durante años por muchas personas que nunca dejaron de creer".

Por último, con apenas 650 entradas para colgar el 'no hay billetes' al cierre de esta edición, el Sporting Hortaleza zanjaba: "Es una oportunidad para demostrar que un equipo humilde, con trabajo, ilusión y compromiso, puede alcanzar escenarios extraordinarios.Queremos que nuestros jugadores sientan el apoyo de toda su gente desde el primer momento, pero también que el Sevilla FC, sus aficionados, la RSD Alcalá y todos los asistentes se lleven el mejor recuerdo posible de nuestra institución. Disfrutemos de uno de los días más importantes de nuestra historia".