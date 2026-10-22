El Sporting de Hortaleza, rival en Copa del Rey, se defiende y tiende la mano al sevillismo

La directiva local no quiere un ambiente enrarecido en la eliminatoria a partido único del jueves 29 de octubre, declarada de Alto Riesgo por los incidentes en la ronda previa ante el Atlético Unión Güímar, la posible presencia de 1.500 hinchas visitantes en tierras madrileñas y la coincidencia en pocas horas y kilómetros con seguidores béticos

El Sporting de Hortaleza se frota las manos ante la previsible gran taquilla que hará el próximo jueves 29 de octubre a partir de las 21:00 horas ante el Sevilla FC en la primera eliminatoria a partido único de la Copa del Rey, que no se jugará en el populoso barrio de la capital de España, sino en el Municipal El Val de Alcalá de Henares, donde podría haber unos 1.500 hinchas nervionenses, aunque las previsiones del anfitrión hablan de una tercera parte de esas entradas vendidas en tierras andaluzas y mucho movimientos en las peñas blanquirrojas de la comunidad madrileña. De hecho, apenas quedan 700 entradas a la venta online, todas a 30 euros y sin asiento.

Con todo, el ambiente podría estar enrarecido ante la decisión de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte de declarar el choque de Alto Riesgo, lo que generará un dispositivo de seguridad más cuantioso y exhaustivo, así como la imposibilidad de coexistencia de ambas hinchadas fuera y dentro del feudo complutense. Los incidentes en la ida y, sobre todo, en la vuelta de la ronda previa ante el Atlético Unión Güímar, que tuvo que concluir días después a puerta cerrada y en campo neutral, la masiva presencia de seguidores visitantes y el hecho de que el Real Betis juegue el día antes a pocos kilómetros han tenido la culpa.

"Bienvenida, respeto y cordialidad"

Por esa razón, la directiva del Sporting de Hortaleza ha emitido un comunicado en sus redes sociales con el que pretende suavizar el panorama, dejando claro que será "una fiesta del fútbol", especialmente para sus propios aficionados, que vivirán su estreno oficial en un torneo nacional, siendo, además, un club que milita en el Grupo 1 de la sexta categoría nacional, la Primera Autonómica de Madrid. "Con motivo del histórico encuentro de la Copa de Su Majestad el Rey entre la AD Sporting Hortaleza y el Sevilla Fútbol Club, queremos trasladar un mensaje de bienvenida, respeto y cordialidad a ambas aficiones", comienza el comunicado.

Y termina: "Para nosotros es un enorme orgullo recibir en nuestra ciudad a una institución con la historia, el prestigio y la grandeza del Sevilla FC, así como a los aproximadamente 500 aficionados que se desplazarán desde Sevilla, más todos los sevillistas que residen en Madrid, y que se sumarán a esta gran cita. Aquí encontrarán una afición ilusionada, hospitalaria y orgullosa de compartir esta fiesta del fútbol. Este partido debe vivirse desde la ilusión, el respeto y la deportividad, nunca desde la confrontación. Durante 90 minutos seremos rivales en el campo, pero antes, durante y después del encuentro debe prevalecer la convivencia, el compañerismo y la hermandad entre aficiones".