El estreno copero de los nervionenses, declarado de Alto Riesgo y camino del 'no hay billetes'

Antiviolencia reseña los dos encuentros que albergará en dos días el Municipal El Val de Alcalá de Henares para que tengan un dispositivo especial de seguridad, en parte por la posible presencia de 1.500 aficionados visitantes... a 50 kilómetros de donde jugará el Betis 24 horas antes

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de Alto Riesgo el debut del Sevilla FC en la Copa del Rey 26/27, concretamente la primera eliminatoria a partido único ante el Sporting de Hortaleza que medirá a ambos del jueves 29 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares, televisado por las cámaras de Movistar Plus. La sorprendente decisión del organismo gubernamental dependiente del Consejo Superior de Deportes se une a la idéntica designación del RSD Alcalá-UD Las Palmas, previsto en el mismo escenario tan sólo dos días antes.

La presencia en la localidad situada al nordeste de Madrid de unos 1.500 aficionados sevillistas con entrada y posiblemente algunos más pone en alerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que extremarán las precauciones con un dispositivo más estricto que, entre otras cosas, vigila que ambas hinchadas estén separadas y que entren y salgan por puertas distintas y en horarios diferentes al escenario del choque, sin mezclarse en el interior. Además, justo 24 horas de que el eterno rival, el Real Betis, visita el Municipal Santo Domingo de Alcorcón (a menos de 50 kilómetros) para medirse con el CDA Navalcarnero, otra razón para no descuidar la atención en la provincia.

Menos de 800 entradas disponibles para el Sporting de Hortaleza - Sevilla

Al cierre de esta edición, el papel se había agotado en seis de las ocho zonas en que está parcelado el Municipal El Val de Alcalá de Henares, aunque existía cierta disponibilidad en Fondo Sur con asiento (499 localidades) y General Sin Asiento (un total de 278), todas al precio general de 30 euros, el mismo que han tenido que pagar los hinchas sevillistas para acceder al recinto complutense.

Hasta el mismo jueves 29 de octubre a las 20:00 horas (una antes de que arranque el duelo) podrían comprarse, aunque todo hace indicar que no llegarán y se colgará antes el cartel de 'no hay billetes'. Los 1.500 visitantes, que ocuparán casi todo el Fondo Sur (puertas 3 y 4), las pueden reservar hasta las 23:59 horas de este domingo 25-O. La capacidad real del campo es de apenas 4.500 personas con asiento (era de 7.000 antes de que se repoblaran sus gradas con restos del extinto Vicente Calderón).