El Sevilla conoce al fin su primer rival en la Copa del Rey: ahora se busca estadio para jugar y ya hay un favorito

El Sporting de Hortaleza sufrió para hacer buena su mínima ventaja de la ida. Igualó a tres en la prórroga del partido a puerta cerrada disputado ante el Atlético Unión Güímar y logró así su pasaporte a la siguiente ronda, que con casi toda seguridad no jugará en su recinto habitual, de césped artificial

El Sevilla FC tenía un ojo puesto este domingo en el duelo entre el Atlético Unión Güímar tinerfeño y el Sporting de Hortaleza madrileño, disputado a puerta cerrada en el Campo de Fútbol 'El Peñón' del Puerto de la Cruz, a unos 60 kilómetros de Güímar. Así lo decidió la Real Federación Española de Fútbol, pese a las protestas del club canario, debido a los incidentes producidos la pasada semana, que obligaron a la suspensión del choque de vuelta, tras el 1-0 de la ida.

El autobús del equipo visitante fue apedreado en las inmediaciones del campo municipal José Ramos de Tasagaya por parte de varios seguidores del cuadro local. Luego, ya en la instalación, hubo momentos de tensión entre los componentes de ambos bloques, con presuntas agresiones por parte del cuerpo técnico del club canario y botellazos lanzados contra los jugadores del conjunto madrileño, que optó por no jugar al entender que no se había producido un despliegue policial que garantizase su seguridad. Aunque las versiones eran contradictorias y también desde el bando local se quejaron de supuestas agresiones.

Un choque con alternativas en el marcador: 3-2 y a la prórroga

Finalmente, en el encuentro disputado este domingo en medio de un gran dispositivo de seguridad, el Sporting de Hortaleza consiguió mantener su ventaja en la eliminatoria al empatar 3-3. Aunque tuvo que sufrir de lo lindo para asegurarse el billete que le permitirá medirse al Sevilla FC. De hecho, aunque eran los visitantes los que llevaban el peso del choque en los primeros compases, ante el fútbol directo de su rival, una jugada personal de Said Derfoufi dentro del área, que acabó con un remate raso a la red, puso el 1-0 a los 20 minutos, igualando así el tanteo de la ida.

Poco después de la media hora, de nuevo Said Derfoufi vio portería con un zurdazo lejano que se coló junto al poste de la portería defendida por Gonzalo, y así se llegó al descanso, con ventaja canaria en el partido y en el cruce. Pero tras el paso por vestuarios, reaccionó el Sporting de Hortaleza tras un gran centro de Isma desde el perfil zurdo, llegando el momentáneo 2-1 en el 50' que lo igualaba otra vez todo. Aunque solo un minuto después, los locales volvieron a poner más tierra de por medio gracias a Denzel, con un gran remate que superó por alto al meta.

Un penalti dio el pase al Sporting de Hortaleza

No se rindió, sin embargo, el conjunto madrileño, que en el 73' volvió a poner emoción a la eliminatoria tras un balón suelto dentro del área que aprovechó Ayman para hacer el 3-2. Incluso tuvo el empate poco después por medio de Bosco, ante un conjunto canario que acusó el cansancio y dio un paso atrás, llegándose de ese modo a la prórroga, en la que el cuadro tinerfeño pidió un penalti sobre Said Derfoufi. El árbitro, en cambio, no vio nada punible, pero sí decretó la pena máxima en un manotazo del meta local sobre Ayman que posibilitó el gol de Alhambra en el 105'. Ya no se movió más el resultado, aunque no faltaron las ocasiones ante los ojos de los pocos aficionados del Atlético Unión Güímar que consiguieron ver el choque desde los balcones de un hotel cercano al estadio.

Butarque, posible escenario del encuentro del jueves 29 de octubre

Así, el Sevilla FC arrancará su participación en la Copa del Rey el jueves 29 de octubre a las 21.00 horas, cuando visitará al Sporting de Hortaleza. Aunque salvo sorpresa no lo hará en su recinto habitual, el Polideportivo Municipal Sporting Hortaleza, de césped artificial, apuntándose ya que el escenario elegido puede ser Butarque, el estadio del Leganés, con capacidad para 14.422 espectadores, lo que posibilitaría una numerosa presencia de aficionados sevillistas en las gradas.

A nivel deportivo, sin duda, será una buena oportunidad para ver en acción a aquellos jugadores menos habituales, incluido el inédito meta Fran González, al que podrían acompañar otros como Carmona, Julio Díaz, Manu Bueno, Nico Guillén, Peque o Alfon. El objetivo, avanzar sin mucho sufrimiento a la segunda eliminatoria, que tendrá lugar entre el 1 y el 3 de diciembre.