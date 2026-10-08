El Güímar apelará para no jugar a puerta cerrada y avisa al Sevilla: "El 29 de octubre, en Tasagaya"

El presidente del club tinerfeño denuncia que en Madrid sufrieron ellos el lanzamiento de piedras "y nada sucedió", al tiempo que anuncia la presentación de un recurso antes de este jueves para evitar lo que califica de situación de indefensión: "No estamos en igualdad de condiciones"

El presidente del Atlético Unión Güímar, uno de los dos posibles rivales del Sevilla FC el próximo jueves 29 de octubre a las 21:00 horas en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, no está conforme con el fallo en la noche del martes del Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF tras los incidentes que propiciaron el aplazamiento el domingo del choque de vuelta de la ronda previa ante el Sporting Hortaleza. Y es que el ente federativo decretó que el choque no podía darse por ganado a ninguno, sino que debe disputarse el próximo domingo 11-O a las 13:00 hora peninsular en un campo neutral (El Peñón en el Puerto de la Cruz) y a puerta cerrada.

"No están siendo justos con nosotros. En Madrid (1-0 para los locales) sufrimos nosotros el lanzamiento de piedras a nuestro banquillo y dentro del campo, y nada sucedió. El delegado de la Real Federación de Fútbol de Madrid vio los proyectiles y nada pasó. Pero en Güímar sucedieron cosas fuera del campo y sí hemos tenido esta repercusión. No se nos mide con la misma vara", denuncia en 'Radio Marca' Javier Favarel, que avisa de que ejercerán sus derechos: "Vamos a apelar la resolución, porque no se está teniendo en cuenta el acta del árbitro. Presentaremos los recursos y veremos si somos escuchados o se nos hace caso omiso".

Y es que, a juicio del directivo tinerfeño, se encuentran en situación de indefensión: "No estamos en igualdad de condiciones, porque vamos a jugar fuera de nuestro campo, y a puerta cerrada, cuando la ida se jugó con público". La propia resolución de la RFEF establece que contra la misma "cabe interponer recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia en el improrrogable plazo de 48 horas desde su notificación", lo que supone hacerlo antes del jueves por la noche. Por la inminencia del choque, se entiende que el nuevo peldaño de la justicia deportiva fallaría como muy tarde el viernes, 48 horas antes de la cita fijada en el Puerto de la Cruz.

Sin traslado en busca de una mayor taquilla

Cuestionado Javier Favarel sobre la posibilidad de medirse con el Sevilla FC el próximo jueves 29 de octubre, prefiere no lanzar las campanas al vuelo, aunque tiene claro que no habría nuevo exilio: "Ya de antes era ilusionante jugar la Copa, así que imagínate ahora que sabemos que podemos jugar contra el Sevilla. Pero lo que queremos es hacer las cosas bien; hay que ganar la eliminatoria y demostrar que estamos capacitados para hacerlo. Si lo logramos, queremos jugar en Tasagaya, en nuestro campo (con aforo para 1.500 personas sentadas), que es lo que marcaría la diferencia, a nivel también social y cultural por los niños que van a ver a un equipo de Primera aquí".