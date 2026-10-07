Día y hora de todos los partidos de la primera ronda de Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer las fechas de los partidos de la primera ronda del torneo del KO en donde aún no estarán Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad al estar exentos por disputar la Supercopa de España.

La primera ronda de la Copa del Rey se juega entre el 27 y el 29 de octubre.IMAGO

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer el día y la hora en el que se disputarán los 56 partidos correspondientes a la primera ronda del torneo del KO y que se jugarán entre el 27 y el 29 de este mes de octubre. Unas eliminatorias que están marcadas porque ya van a jugar todos los equipos de Primera división a excepción de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad que se libran por tener que disputar la Supercopa de España.

Con este contexto, lo más destacados son los partidos del resto de clubes de la élite del fútbol español. El Real Betis Balompié jugará contra el Navalcarnero el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas, mientras que el Sevilla FC, a la espera de saber si se enfrenta contra el Atlético Güímar o frente al Sporting de Hortaleza, disputará la primera ronda el jueves 29 de octubre a las 21:00 horas.

Otros choques destacados son los que disputarán el ganador del AE Prat - CF San Rafael contra el Athletic Club el jueves 29 de octubre a las 21:00 horas, y el CFUE Tavernes de la Valldigna frente al Valencia CF el miércoles a las 28 de octubre a las 21:00 horas.

- Día y hora de todos los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey 2026/2027:

Martes 27 de octubre

CD Cuarte - Girona FC (18:30 horas)

Sestao River - RCD Espanyol (19:00 horas)

CF Calamocha - CE Europa (19:00 horas)

UD Pinatar - Elche CF (19:00 horas)

CE Manresa - UE Sant Andreu (19:30 horas)

UD Castellonense - UD Almería (19:45 horas)

CD Atlético Paso - Córdoba CF (20:00 horas)

RSD Alcalá - UD Las Palmas (20:00 horas)

Atlético Tordesillas - CD Mirandés (20:00 horas)

Gimnástica Segoviana CF - CyD Leonesa (20:00 horas)

UD Llanera - SD Ponferradina (20:00 horas)

CD Ciudad de Lucena - CF Rayo Majadahonda (20:00 horas)

CD Don Benito - CD Extremadura (20:30 horas)

CD Manacor - Villarreal CF (21:00 horas)

RC Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano de Madrid (21:00 horas)

CD Tudelano - Real Zaragoza (21:00 horas)

Sporting de Alcázar CF - Málaga CF (21:00 horas)

Arosa SC - Pontevedra CF (21:00 horas)

Miércoles 28 de octubre

Utebo FC - CE Sabadell FC (19:00 horas)

CD Pamplona - SD Éibar (19:00 horas)

UD Poblense - AD Ceuta FC (19:00 horas)

Coruxo FC - Zamora CF (19:00 horas)

Club Portugalete - Real Unión Club (19:00 horas)

CD Anaitasuna - Deportivo Alavés (19:00 horas)

CD Tarancón - Levante UD (19:00 horas)

Peña Sport FC - SD Huesca (19:00 horas)

SD Amorebieta - UD Logroñés (20:00 horas)

CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF (20:00 horas)

CD Alcoyano - RCD Mallorca (20:00 horas)

CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés (20:00 horas)

CD Covadonga - Real Valladolid CF (20:00 horas)

CD Numancia de Soria - Real Oviedo (20:00 horas)

CD Badajoz - CD Tenerife (20:00 horas)

CS Puertollano - Albacete Balompié (20:00 horas)

CD Cieza - Granada CF (20:30 horas)

Reus FC Reddis - Barakaldo CF (20:30 horas)

CD Minera - FC Cartagena (20:30 horas)

RS Gimnástica Torrelavega - UD Ourense (20:30 horas)

CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié (21:00 horas)

Salamanca CF UDS - RC Celta de Vigo (21:00 horas)

Xerez CD - Cádiz CF (21:00 horas)

CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF (21:00 horas)

Jueves 29 de octubre

UB Lebrijana - Getafe CF (19:00 horas)

Atlético Calatayud - CA Osasuna (19:00 horas)

CD Atlético Baleares - CD Eldense (19:00 horas)

UD Sanse - CD Coria (19:00 horas)

CD Guijuelo - Real Sporting de Gijón (20:00 horas)

UB Conquense - CD Castellón (20:00 horas)

CD Laredo - Burgos CF (20:00 horas)

CD Varea - FC Andorra (20:00 horas)

Antequera CF - Águilas FC (20:00 horas)

Real Ávila CF - Unionistas de Salamanca CF (20:00 horas)

AE Prat / CF San Rafael - Athletic Club (21:00 horas)

Atlético Unión Güímar / Sporting Hortaleza - Sevilla FC (21:00 horas)

Ribadesella CF - Real Racing Club de Santander (21:00 horas)

Auriense CA - RC Deportivo (21:00 horas)