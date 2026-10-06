El Sevilla conocerá el domingo su rival el 29 de octubre: la vuelta del Güímar-Hortaleza, a puerta cerrada

El Juez Único de Competiciones No Profesionales ha resuelto esta noche que el duelo pendiente de la ronda previa, que no se pudo jugar por graves incidentes de público, no se dé por ganado ni perdido a ninguno de los contendientes, que se verán las caras en Tenerife, pero en un feudo neutral y sin público

Se esperaba para este miércoles el fallo del Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF, aunque, terminado a las dos de la tarde del martes el plazo para presentar alegaciones, no ha querido esperar Rafael Alonso Martínez para decidir qué ocurría con el partido de vuelta de la eliminatoria previa entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza, que no pudo disputarse el domingo pasado por graves incidentes de público y la negativa de los madrileños. Aunque su anfitrión pidió que constara la incomparecencia, la autoridad pertinente entiende que hay que terminar lo que empezó en la capital de España, donde se registró el resultado de 1-0.

Finalmente, se decanta el primer peldaño de la justicia deportiva por una solución salomónica, pues tanto unos como otros pedían que se les diera por ganado el cruce. Mientras tanto, un tercero en discordia, el Sevilla FC, que se medirá con el ganador definitivo la última semana de este mes, casi con toda seguridad el jueves 29 de octubre, ya que los compromisos ligueros previos y posteriores, con el descanso legal estipulado, así lo vaticinan. El enigma se resolverá a eso de las tres de la tarde del próximo domingo 11 de octubre, pues el choque tendrá lugar a puerta cerrada y en terreno neutral a partir de las 12:00 hora insular, las 13:00 en la península.

El escenario escogido es el campo de fútbol El Peñón del Puerto de la Cruz, a unos 56 kilómetros del Tasagaya, dentro de la isla de Tenerife. Con capacidad para 3.000 espectadores, lo que da un poco igual, pues no se aceptará la entrada de público, y terreno de césped artificial. Como se ha explicado, el Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF ha desestimado las alegaciones de ambas partes, considerando que la negativa a jugar del Sporting Hortaleza estaba justificada por los altercados previos y no puede ser considerada incomparecencia, pero tampoco son tan graves como para decretar la eliminación del Atlético Unión Güímar.

Puede haber sanción a posteriori para los canarios

Eso sí, el fallo aclara que "esta decisión tiene naturaleza exclusivamente competicional y no constituye una sanción ni, por supuesto, pretende anticipar en modo alguno el resultado del procedimiento disciplinario extraordinario que habrá de ser incoado por el órgano disciplinario", por lo que se investigarán los hechos previos, desde el lanzamiento de objetos contra el autobús de la expedición madrileña como las presuntas agresiones dentro del recinto en que iba a jugarse inicialmente el choque entre miembros de ambos conjuntos. Con todo esto, si no ocurre nada más, el Sevilla FC tendrá al menos dos semanas y media para organizar su primer viaje copero.