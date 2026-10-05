En Nervión, pendientes de la RFEF para viajar a Tenerife, Madrid... o esperar: el acta no ayuda

Aguilar Prat dejó por escrito que el Sporting Hortaleza se negó a jugar por no estar "emocionalmente preparados", aunque el colegiado mostraba "confianza en el dispositivo de seguridad"; el Juez Único puede dictaminar que la vuelta se dispute a puerta cerrada y en campo neutral o dar por ganada la eliminatoria al que se convertiría en rival sevillista

El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF falló durante el fin de semana a favor de los aplazamientos justificados de varios partidos en la zona de Cataluña y la Comunidad Valenciana por la alerta roja de AEMET debido al fuerte temporal desatado en la zona, entre ellos el de vuelta de la ronda previa de la Copa del Rey entre AE Prat y CF San Rafael, así como de posponer a las 18:00 horas del domingo el que iba a medir en la víspera al UD Pinatar con el Atlético Melilla por problemas con los enlaces aéreos desde tierras murcianas, aunque aún debe pronunciarse sobre el Atlético Unión Güímar-Sporting Hortaleza, del que saldrá el rival del Sevilla FC.

Esta semana, entre mañana y el miércoles al poder presentarse alegaciones hasta el martes a las 14:00 horas, debe conocerse la espinosa decisión al respecto de Rafael Alonso Martínez, que tiene ya sobre su mesa el controvertido acta arbitral, así como un dossier con declaraciones y comunicados de las partes. En Nervión ansían conocer si se desplazarán a Tenerife o Madrid el 28 de octubre para jugar en la tarde-noche del jueves 29 de este mes a partido único la primera eliminatoria del torneo del K.O. Pero puede ocurrir perfectamente que se decrete la disputa en próximas fechas del suspendido choque de vuelta en terreno neutra y/o a puerta cerrada, por lo que tocaría esperar.

Con 1-0 en la ida, disputada en el afamado barrio de la capital de España que vio nacer a Luis Aragonés, el segundo encuentro en el Municipal de Tasagaya no llegó siquiera a comenzar al negarse los visitantes a jugar tras una serie de graves incidentes denunciados antes del sorteo por el propio presidente de la Real Federación Española de Fútbol. "Quiero condenar enérgicamente los actos vandálicos que se produjeron este domingo en la fase previa para acceder a la Copa del Rey. Y espero que nunca más vuelvan a producirse. La Copa es una fiesta y no debe verse empañarse por actos así, que espero no vuelvan a repetirse", dijo Rafael Louzán.

Lo que dice el acta arbitral de Aguilar Prat

"Una vez instalados en el vestuario arbitral (...) D. Luis Martínez Urquiza, delegado del equipo visitante Sporting Hortaleza, nos comunica que han llegado con retraso a las instalaciones deportivas porque aficionados del equipo local les han lanzado objetos al autobús y que han roto un cristal. (...) Tras entrar al vestuario después del calentamiento (...), la delegada federativa, Dña. Silvia Rodríguez López, nos comunica, por indicación de la Federación y de la Guardia Civil, que debemos esperar la llegada de un dispositivo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de jugadores, árbitros y público", escribe el catalán Aguilar Prat.

Y sigue: "Durante la espera, el delegado del Sporting Hortaleza se presenta en nuestro vestuario y nos comunica que miembros de su expedición están recibiendo amenazas y que un jugador ha recibido el impacto de una botella. Además, nos traslada de nuevo que el autocar del equipo ha recibido golpes y que se ha roto un cristal; le trasladamos que debemos esperar a que llegue un dispositivo de la Guardia Civil para que confirme la seguridad del encuentro. A los dos minutos, el entrenador del A.D. Güímar, D. Aythamy Díaz González, se presenta al vestuario alegando haber sufrido una agresión. Mantenemos el vestuario cerrado a la espera del dispositivo".

"Tras 37 minutos de retraso, esperando al dispositivo de la Guardia Civil, llega el teniente de la Guardia Civil D. Carlos Ortega, responsable del operativo. Reunidos en el vestuario el equipo arbitral, ambos delegados de equipo y la delegada federativa, le trasladamos nuestra confianza en el dispositivo. El teniente nos confirma que la seguridad está garantizada durante todo el encuentro. Tras esto, D. Luis Martínez Urquiza nos comunica que debe hablar con su cuerpo técnico y sus jugadores para ver si deciden jugar el partido. A su regreso, nos comunica de forma clara que, tras hablar con la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores, el Sporting Hortaleza no quiere disputar el encuentro. Los motivos que alega son las circunstancias vividas tanto a su llegada al campo como durante la previa a la salida al terreno de juego, hechos que le han llevado a que emocionalmente no estén preparados para jugar".

"A las 13:45 horas, ante la decisión expresa del Sporting Hortaleza de no jugar el partido, comunicamos a ambos delegados que el encuentro queda suspendido. La decisión se adopta en el vestuario arbitral, con la presencia de los responsables de la Guardia Civil, ambos delegados, la delegada federativa y el equipo arbitral. Abandonamos el terreno de juego escoltados por un dispositivo de la Guardia Civil (USECIC), pudiendo llegar al vehículo y salir de las instalaciones sin más incidencias", termina el colegiado designado.

Los comunicados del Güímar y el Hortaleza: de lunas rotas (o no) a presuntos navajazos

Si el Sporting Hortaleza se limitaba a contar en su comunicado que habían "decidido no disputar el encuentro a causa de los actos violentos recibidos" y "agradecer el apoyo de todo el fútbol madrileño y otras comunidades (clubes, aficionados y medios de prensa)", dejando claro que "es una pena que no se haya podido disfrutar de un partido de tal importancia y relevancia para la historia de ambos clubes" a la par que condenan y rechazan toda violencia, el Atlético Unión Güímar se explayaba un poco más y daba su versión de los hechos, lo cierto es que un poco contradictoria.

"Queremos dejar absolutamente claro que ninguno de los hechos acontecidos en los exteriores de Tasagaya tiene vinculación alguna con este club. El Atlético Unión Gúimar condena de manera firme y contundente cualquier acto de violencia (...) Pero, contactada la empresa 'Autobuses Tenerife Tour' para verificar si efectivamente se produjo rotura de lunas, ésta, a través de un informe que obra en nuestro poder, desmiente este extremo. Además, nos han facilitado videos en los que puede comprobarse que no existe ninguna luna rota. Es cierto que durante el encuentro se produjeron algunos episodios de tensión entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos clubes. En este sentido, queremos hacer constar que nuestro entrenador, Aythamy Díaz, fue agredido por un miembro del cuerpo técnico del equipo rival", señalan desde el club tinerfeño.

"En cuanto a la seguridad en el recinto deportivo, queremos dejar igualmente constancia de que estaba totalmente garantizada. Lamentamos profundamente que determinados medios de comunicación estén difundiendo informaciones que, a nuestro juicio, contribuyen a generar confusión y sensacionalismo en torno a lo sucedido. El nivel de algunas de estas publicaciones llega hasta el punto de hablar incluso de 'navajazos', una afirmación que quienes estuvieron presentes en Tasagaya pueden constatar que es absolutamente falsa. Este club quiso disputar el encuentro con toda su afición, cumpliendo con los requisitos establecidos para ello. Sin embargo, fue el equipo visitante el que finalmente se negó a disputar el encuentro", añade el comunicado canario.