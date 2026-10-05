Así quedan los cruces de la primera ronda de Copa con un derbi regional con mucho morbo

La primera eliminatoria del torneo del K.O. ya tiene protagonistas y fechas, con 112 equipos buscando avanzar a la siguiente ronda y varios duelos marcados por la rivalidad territorial y el atractivo de ver a los grandes frente a conjuntos de categorías inferiores

Así quedan los 56 cruces de la primera ronda de Copa del Rey con un derbi regional de lo más morboso.RFEF

La Copa del Rey ya tiene definidos sus 56 enfrentamientos de su primera ronda, una eliminatoria que se disputará a partido único entre los días 27, 28 y 29 de octubre y que volverá a enfrentar a clubes de Primera División con representantes de categorías inferiores. El sorteo, celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha dejado además uno de los grandes reclamos de esta fase con un derbi gaditano entre Xerez CD y Cádiz.

En total serán 112 equipos los que entren en escena en esta primera eliminatoria. Solo quedan fuera los cuatro participantes en la próxima Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que comenzarán su camino copero en los dieciseisavos de final. Los encuentros se jugarán en el campo del equipo de menor categoría, siempre que cumpla los requisitos establecidos.

Xerez CD-Cádiz, el gran derbi de la primera ronda

El duelo que más focos concentra es el Xerez CD-Cádiz, un enfrentamiento que recupera un clásico del fútbol gaditano más de 18 años después de su último choque oficial. Chapín será la sede de una eliminatoria especial entre dos equipos separados actualmente por dos categorías.

El último enfrentamiento oficial entre ambos se produjo en abril de 2008, en Segunda División, con triunfo del Xerez gracias a un gol de Yordi en los últimos instantes. Ahora, la Copa permitirá recuperar una rivalidad histórica en un partido a todo o nada.

También destaca el Don Benito-Extremadura, otro duelo regional con mucho atractivo, mientras que el Recreativo de Huelva recibirá al Rayo Vallecano y el Atlético Paso hará lo propio con el Córdoba.

Los grandes, ante rivales de menor categoría

Entre los equipos de Primera, el Betis tendrá que viajar a Madrid para enfrentarse al Navalcarnero, de Segunda RFEF. El Villarreal, por su parte, visitará al Manacor, de Tercera RFEF, en uno de los cruces que permitirá a un club modesto recibir a un rival que compite esta temporada en la Champions League.

El Valencia se desplazará a Tavernes para disputar un derbi de la Comunidad Valenciana, mientras que el Sevilla todavía espera conocer a su rival: saldrá del enfrentamiento entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting de Hortaleza ya que el partido de vuelta de esta eliminatoria fue aplazado por disturbios entre los aficionados.

El Athletic también deberá esperar para saber contra quién debutará, ya que se medirá al vencedor del Prat-San Rafael. Entre los restantes equipos de Primera aparecen duelos como Salamanca UDS-Celta, Sestao River-Espanyol, Recreativo-Rayo, Sporting de Alcázar-Málaga, Tarancón-Levante o Lebrijana-Getafe.

Los 56 enfrentamientos de la Copa del Rey

Estos son todos los partidos de la primera ronda:

Ribadesella - Racing de Santander

Auriense - RC Deportivo de la Coruña

Salamanca CF UDS - Celta de Vigo

Atlético Calatayud - CA Osasuna

CD Anaitasuna - Deportivo Alavés

AE Prat / CD San Rafael - Athletic Club

Sestao River - RCD Espanyol

UE Tavernes - Valencia CF

UD Pinatar - Elche CF

Sporting de Alcázar - Málaga CF

CD Tarancón - Levante UD

CD Manacor - Villarreal CF

UB Lebrijana - Getafe CF

Atlético Guimar / Sporting Hortaleza - Sevilla FC

RC Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano

CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié

CD Covadonga - Real Valladolid

CD Guijuelo - Sporting de Gijón

CD Laredo - Burgos CF

CD Numancia - Real Oviedo

CD Varea - FC AndorraCD

Cuarte - Girona FC

CD Pamplona - SD Eibar

Utebo FC - CE Sabadell FC

UD Castellonense - UD Almería

CD Alcoyano - RCD Mallorca

UB Conquense - CD Castellón

UD Poblense - AD Ceuta

CS Puertollano - Albacete Balompié

CD Cieza - Granada CF

CD Atlético Baleares - CD Eldense

CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés

RSD Alcalá - UD Las Palmas

CD Badajoz - CD Tenerife

Xerez CD - Cádiz CF

CD Atlético Paso - Córdoba CF

UD Llanera - SD Ponferradina

Arosa SC - Pontevedra CF

Atlético Tordesillas - CD Mirandés

Gimnástica Segoviana - Cultural y Deportiva Leonesa

Coruxo FC - Zamora CF

Real Ávila CF - Unionistas de Salamanca

RS Gimnástica de Torrelavega - UD Ourense

Peña Sport FC - SD Huesca

CD Tudelano - Real Zaragoza

CE Manresa - UE Sant Andreu

CF Calamocha - CE Europa

Reus FC - Barakaldo CF

SD Amorebieta - UD Logroñés

Club Portugalete - Real Unión Club

UD San Sebastián de los Reyes - CD Coria

CD Minera - FC Cartagena

CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF

Antequera CF - Águilas FC

Don Benito - Extremadura

Ciudad de Lucena - Rayo Majadahonda

Eliminatorias a partido único y sin VAR

La primera ronda se disputará a partido único y, en caso de empate, el ganador deberá decidirse mediante prórroga y, si fuera necesario, tanda de penaltis. Además, el VAR no estará disponible hasta los octavos de final, una de las particularidades del reglamento de esta edición.

La Copa volverá así a ofrecer su escenario más característico: estadios modestos, desplazamientos de Primera y eliminatorias en las que un solo partido puede cambiar por completo el destino de un equipo. Y entre todos los cruces, el Xerez CD-Cádiz emerge como uno de los grandes atractivos de una primera ronda que promete emoción desde el primer día.