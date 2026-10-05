Así quedan los cruces de la primera ronda de Copa con un derbi regional con mucho morbo
La primera eliminatoria del torneo del K.O. ya tiene protagonistas y fechas, con 112 equipos buscando avanzar a la siguiente ronda y varios duelos marcados por la rivalidad territorial y el atractivo de ver a los grandes frente a conjuntos de categorías inferiores
La Copa del Rey ya tiene definidos sus 56 enfrentamientos de su primera ronda, una eliminatoria que se disputará a partido único entre los días 27, 28 y 29 de octubre y que volverá a enfrentar a clubes de Primera División con representantes de categorías inferiores. El sorteo, celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha dejado además uno de los grandes reclamos de esta fase con un derbi gaditano entre Xerez CD y Cádiz.
En total serán 112 equipos los que entren en escena en esta primera eliminatoria. Solo quedan fuera los cuatro participantes en la próxima Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que comenzarán su camino copero en los dieciseisavos de final. Los encuentros se jugarán en el campo del equipo de menor categoría, siempre que cumpla los requisitos establecidos.
Xerez CD-Cádiz, el gran derbi de la primera ronda
El duelo que más focos concentra es el Xerez CD-Cádiz, un enfrentamiento que recupera un clásico del fútbol gaditano más de 18 años después de su último choque oficial. Chapín será la sede de una eliminatoria especial entre dos equipos separados actualmente por dos categorías.
El último enfrentamiento oficial entre ambos se produjo en abril de 2008, en Segunda División, con triunfo del Xerez gracias a un gol de Yordi en los últimos instantes. Ahora, la Copa permitirá recuperar una rivalidad histórica en un partido a todo o nada.
También destaca el Don Benito-Extremadura, otro duelo regional con mucho atractivo, mientras que el Recreativo de Huelva recibirá al Rayo Vallecano y el Atlético Paso hará lo propio con el Córdoba.
Los grandes, ante rivales de menor categoría
Entre los equipos de Primera, el Betis tendrá que viajar a Madrid para enfrentarse al Navalcarnero, de Segunda RFEF. El Villarreal, por su parte, visitará al Manacor, de Tercera RFEF, en uno de los cruces que permitirá a un club modesto recibir a un rival que compite esta temporada en la Champions League.
El Valencia se desplazará a Tavernes para disputar un derbi de la Comunidad Valenciana, mientras que el Sevilla todavía espera conocer a su rival: saldrá del enfrentamiento entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting de Hortaleza ya que el partido de vuelta de esta eliminatoria fue aplazado por disturbios entre los aficionados.
El Athletic también deberá esperar para saber contra quién debutará, ya que se medirá al vencedor del Prat-San Rafael. Entre los restantes equipos de Primera aparecen duelos como Salamanca UDS-Celta, Sestao River-Espanyol, Recreativo-Rayo, Sporting de Alcázar-Málaga, Tarancón-Levante o Lebrijana-Getafe.
Los 56 enfrentamientos de la Copa del Rey
Estos son todos los partidos de la primera ronda:
Ribadesella - Racing de Santander
Auriense - RC Deportivo de la Coruña
Salamanca CF UDS - Celta de Vigo
Atlético Calatayud - CA Osasuna
CD Anaitasuna - Deportivo Alavés
AE Prat / CD San Rafael - Athletic Club
Sestao River - RCD Espanyol
UE Tavernes - Valencia CF
UD Pinatar - Elche CF
Sporting de Alcázar - Málaga CF
CD Tarancón - Levante UD
CD Manacor - Villarreal CF
UB Lebrijana - Getafe CF
Atlético Guimar / Sporting Hortaleza - Sevilla FC
RC Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano
CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié
CD Covadonga - Real Valladolid
CD Guijuelo - Sporting de Gijón
CD Laredo - Burgos CF
CD Numancia - Real Oviedo
CD Varea - FC AndorraCD
Cuarte - Girona FC
CD Pamplona - SD Eibar
Utebo FC - CE Sabadell FC
UD Castellonense - UD Almería
CD Alcoyano - RCD Mallorca
UB Conquense - CD Castellón
UD Poblense - AD Ceuta
CS Puertollano - Albacete Balompié
CD Cieza - Granada CF
CD Atlético Baleares - CD Eldense
CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés
RSD Alcalá - UD Las Palmas
CD Badajoz - CD Tenerife
Xerez CD - Cádiz CF
CD Atlético Paso - Córdoba CF
UD Llanera - SD Ponferradina
Arosa SC - Pontevedra CF
Atlético Tordesillas - CD Mirandés
Gimnástica Segoviana - Cultural y Deportiva Leonesa
Coruxo FC - Zamora CF
Real Ávila CF - Unionistas de Salamanca
RS Gimnástica de Torrelavega - UD Ourense
Peña Sport FC - SD Huesca
CD Tudelano - Real Zaragoza
CE Manresa - UE Sant Andreu
CF Calamocha - CE Europa
Reus FC - Barakaldo CF
SD Amorebieta - UD Logroñés
Club Portugalete - Real Unión Club
UD San Sebastián de los Reyes - CD Coria
CD Minera - FC Cartagena
CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF
Antequera CF - Águilas FC
Don Benito - Extremadura
Ciudad de Lucena - Rayo Majadahonda
Eliminatorias a partido único y sin VAR
La primera ronda se disputará a partido único y, en caso de empate, el ganador deberá decidirse mediante prórroga y, si fuera necesario, tanda de penaltis. Además, el VAR no estará disponible hasta los octavos de final, una de las particularidades del reglamento de esta edición.
La Copa volverá así a ofrecer su escenario más característico: estadios modestos, desplazamientos de Primera y eliminatorias en las que un solo partido puede cambiar por completo el destino de un equipo. Y entre todos los cruces, el Xerez CD-Cádiz emerge como uno de los grandes atractivos de una primera ronda que promete emoción desde el primer día.