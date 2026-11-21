El entrenador rojiblanco se defiende de las críticas por la falta de eficacia de sus puntas y destaca la marcha del equipo antes de visitar mañana al Getafe, pese a sufrir antes del parón dos derrotas seguidas en casa frente a Bayern Múnich y FC Barcelona

Tras perder la posibilidad de dar caza al líder, el FC Barcelona, antes del parón, el Atlético de Madrid retoma este domingo LaLiga, en la visita al Getafe, relegado a la tercera plaza, a cinco puntos de los azulgranas y dos por debajo del Real Madrid. Pero, a pesar de ello, y de la derrota en Champions ante el Bayern Múnich, su entrenador, Diego Simeone, quiso poner en valor el trabajo realizado y respondió de paso a las críticas por la falta de gol en la delantera.

“Esto es como uno siempre quiera mirar la cosa. Me entusiasma que, si estamos donde lo hacemos sin goles de los delanteros, cuando estos goles lleguen lograremos superar lo muy bueno que estamos haciendo ﻿ahora. Mañana nos vamos a encontrar un rival que conocemos, duro, difícil, sobre todo en su campo, viene teniendo buenos resultados de local. Necesitamos tener un partido importante y dar lo mejor del equipo”, señaló el argentino., con el foco puesto en el duelo del Coliseum.

Para dicho encuentro, el 'Cholo' tendrá las bajas de 'Cuti' Romero, Marc Pubill y Lookman, estos dos últimos lesionados con sus selecciones. Sin duda, ausencias de peso, aunque no quiso aclarar si le preocupa más esta circunstancia o la dinámica del equipo. "Las dos cosas. Necesitamos mantener lo que venimos haciendo, que está siendo muy bueno y seguir gestionando de la mejor manera los minutos para competir como necesitamos y lo podamos controlar”, recalcó.

El estado de la enfermería: así están Marc Pubill y 'Cuti' Romero

Repasando los nombres propios de la enfermería, por su parte, el preparador colchonero se mostró confiado en recuperar pronto a Pubill, que sufre un esguince leve de tobillo. “Está trabajando con muchas ganas para ponerse bien. Los médicos y él dictaran cuando vuelva y nosotros a acomodarnos con los chicos que tengamos”, explicó, desvelando también el estado de 'Cuti' Romero, que no está teniendo fortuna física desde que aterrizó en el Metropolitano el pasado verano.

"Está trabajando con mucha ilusión para recuperar lo más rápido posible. Tiene personalidad y fuerza y aún sin jugar es muy importante para nosotros. Ojalá que pueda volver lo mejor posible porque necesitamos al mejor Cuti y él está trabajando para darnos eso”, afirmó.

Confianza en Le Normand: "Nos da muchísimo"

Por otro lado, Simeone también fue cuestionado por la situación de Le Normand, que será titular y tendrá una oportunidad de redimirse tras un arranque de temporada en el que se ha sido muy criticado por su rendimiento. “Nosotros tenemos mucha confianza en él, tenemos muy buena relación. ﻿Solemos hablar bastante en general de todo lo que le viene sucediendo. Creemos que nos puede ayudar y ojalá lo pueda demostrar en el campo. En el caso de los defensores un error te identifica más. Pero su trabajo, comportamiento, su personalidad… nos ayuda muchísimo y seguro que lo hará bien cuando le toque”, apuntó sobre el internacional español.

Paciencia con Arnau Ortiz: "Tiene que mejorar"

Por último﻿, el técnico argentino pidió paciencia con Arnau Ortiz, miembro de la primera plantilla que está gozando de pocas oportunidades tras ascender desde el filial. “No es fácil, viene de una categoría menor. Siempre la pretemporada es ilusionante, pero es el inicio. Después hay que sostener y no es fácil sostener ese mismo nivel. Ha competido con compañeros que son importantes, esperamos que cuando le toque jugar lo haga bien. Él vive del gol, es su mejor virtud, pero tiene que mejorar en todo lo otro”, sentenció.