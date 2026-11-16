El entrenador del Atlético de Madrid viajó a su país ante el parón en LaLiga y aprovechó para visitar el entrenamiento de la 'Albiceleste', recibiendo los elogios de su seleccionador, Lionel Scaloni

Aprovechando el parón en LaLiga, Diego Simeone se ha desplazado a su país, con permiso del Atlético de Madrid, para atender unos asuntos personales. Y de paso, ha tenido la oportunidad de visitar el Predio de la AFA y presencia 'in situ' el entrenamiento de la selección de Argentina, que prepara el encuentro amistoso que le medirá en la madrugada del miércoles (hora española) a Costa Rica.

Además de estar cerca de su hijo, Giuliano, y el resto de jugadores colchoneros convocados, como son Julián Álvarez y el meta Juan Musso, pues 'Cuti' Romero se quedó en Madrid recurándose de una lesión muscular, el 'Cholo' también tuvo la oportunidad de dialogar con Lionel Scaloni.

Una reunión con muchos rostros conocidos

La imagen del encuentro fue compartida en sus redes sociales por Fabián Cubero, ex jugador de Vélez Sarsfield, quien también formó parte de una reunión con otros nombres ilustres como Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y Martín Tocalli, además de Gianluca Simeone, otro de los hijos del técnico rojiblanco.

Los paralelismos entre Simeone y Scaloni: "Tenemos una gran relación"

Tras dicho 'cónclave', ha sido el propio Scaloni, al frente de la 'Albiceleste desde 2018 y ganador de un Mundial y dos Copas América, el que valoró ante los medios la sintonía que mantiene con Simeone y los paralelismos que le unen, agradeciendo su visita. "Lógicamente, en todo proceso cuanto más tiempo te den es mejor. Él y yo hemos tenido esa ayuda que hay detrás de soportarnos en momentos de dificultad. Él los tuvo menos, porque ganó bastante y le fue muy bien desde el inicio y la verdad es que el trabajo que hizo y está haciendo es magnífico. Tenemos una gran relación, con todo el cuerpo técnico. Yo lo voy a molestar a Madrid, él ha venido acá, no a molestar, yo sí. Encantado de que venga, charlar de fútbol", dijo señaló.

Imagen de la visita de Diego Simeone a la selección de Argentina. / Instagram

"Los dos queremos lo mejor para la selección argentina"

Candidato recurrente en el pasado al banquillo de Argentina, el 'Cholo', a sus 56 años, acaba contrato con el Atlético a final de temporada, ambas partes están predispuestos a alargar una relación que se prolonga desde diciembre de 2011. Además, en la 'Albiceleste', tras finalizar el pasado Mundial como subcampeones en una polémica final con España, nadie duda de la continuidad de Scaloni, que tiene firmado hasta 2030.

Sea como fuere, el ex jugador del Deportivo de La Coruña no dudó de que su compatriota quiere lo mejor para su combinado nacional. "Es un entrenador que tiene nuestro idioma futbolístico, hablamos igual, nos entendemos muy bien y más allá de que él está en un club y yo en una selección, los dos queremos lo mejor para la selección argentina. Hablamos mucho de futbol, tiene argentinos en su club y es muy bueno tenerlo a tu lado para charlar. Ojalá siga viniendo y yo yendo a visitarlo", sentenció.