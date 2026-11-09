Simeone, sobre Julián Álvarez: "¿Qué más le podemos pedir? Lo vamos a esperar porque es un gran jugador, lo queremos"

El preparador argentino se mostró satisfecho con el desempeño de sus jugadores pese a la derrota ya que llevaron al Barcelona al "lugar donde no estaba cómodo en el partido", aunque no tuvieron la contundencia de "otros días"

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, compareció en sala de prensa para analizar la derrota ante el Barcelona, en la que les faltó contundencia sobre la portería de Joan García. "Me quedo con un partido extraordinario de los futbolistas, nada para reclamar. Hicimos el partido que queríamos jugar, presionamos en el primer tiempo con una intensidad muy buena, llevamos al rival a un lugar donde no estaba cómodo en el partido, generamos situaciones de gol. Esta vez no tuvimos esa contundencia que posiblemente otros días pudimos tener. Y ellos son muy buenos en esta versión de la contundencia porque tuvieron menos situaciones de gol y fueron muy contundentes desde las oportunidades que tuvieron. Con respecto al partido, orgulloso de los chicos. Muy buen partido, me encantó. Muy contento por el trabajo de todos", expresó el 'Cholo'.

Notó el equipo el cansancio de jugar ante el Bayern

"Creo que el partido en general fue para el lado donde siempre lo quisimos jugar. Hasta el final tuvimos la situación esta que decíamos de Álex Baena y Alexander Sorloth. Ellos tampoco creo que en el final tuvieron tantas, sí tenían más la pelota porque controlan muy bien el juego. Pero la verdad que me voy contento con el equipo. Me voy sabiendo que estamos en construcción, que todavía tenemos cosas para mejorar y que, obviamente, tenemos futbolistas que tienen que, obviamente, seguir creciendo".

Los cambios

"Siempre uno quiere que los que entran entren extraordinariamente bien. A veces el partido no lo permite, a veces el rival lo mismo. Cada futbolista que entra quiere hacerlo bien y me quedo con esa intención, que se quiso hacer bien. Jugamos contra un rival importante, los partidos tienen tiempos. Nuestro pasaje de esos 45 o 50 minutos fueron muy buenos, que fue nuestro tiempo. Después ya entramos en el tiempo que fue del rival y en ese espacio fue más contundente que nosotros".

Cómo ha visto a Julián Álvarez

"La verdad que es un partido para mí importante. Participó en estas tres situaciones, más la asistencia a Giuliano Simeone. En el segundo tiempo tuvo la situación esta que comentamos, que se lo tiró por arriba al portero. Y el centro a Álex Baena también es de él. Así que, ¿qué más le podemos pedir? Creo que la verdad es todo. Lo vamos a esperar porque es un gran jugador, lo queremos. Para llegar donde queremos necesitamos al mejor Julián Álvarez, si no, no vamos a llegar".

Cree que le afecta la presión

"No estoy en el cuerpo de él, él tiene toda nuestra confianza y la verdad que no estoy en el cuerpo de él".

Álex Baena arropa a Julián Álvarez

Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid, valoró este domingo, tras la derrota por 1-2 contra el Barcelona, que Julián Álvarez ha hecho un "gran partido" y expresó que su equipo le hizo "mucho daño" al conjunto azulgrana, pero no estuvo "acertado" sobre la portería rival."Julián ha hecho un gran partido. Ojalá tenga todos los partidos las ocasiones que ha tenido este domingo. Unos días se tiene más puntería y otros no. Otro día las meterá", explicó en rueda de prensa tras el encuentro en el Metropolitano."Le hemos hecho mucho daño al Barcelona. No hemos estado acertados de cara a la portería contraria. Esto es muy largo, queda mucho todavía y es la línea a seguir", continuó.

Para él, "la diferencia ha sido que ellos han metido las que han tenido y nosotros, no. Cuando no las metes, pasa lo que ha pasado hoy", afirmó. "Viendo la primera parte de hoy, estamos al mismo nivel. Cuando bajas de dar el cien por cien te pasan por encima. No hay que bajar del 120 por ciento", avisó.