Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras el paso adelante del Betis y la Real Sociedad y el pinchazo del Atlético

Los verdiblancos se afianzan en la cuarta posición tras imponerse al Elche, mientras que el conjunto donostiarra recupera terreno y el Villarreal se acerca a los puestos europeos

La pelea por las posiciones europeas se aprieta en LaLiga EA Sports después de un domingo que dejó tres victorias locales y un empate, con el Real Betis como uno de los grandes beneficiados. El conjunto de Manuel Pellegrini cumplió en su visita al Elche (0-2) y reforzó su posición en la zona alta de la clasificación, mientras que la Real Sociedad y el Villarreal también hicieron los deberes para seguir escalando posiciones.

El triunfo verdiblanco en el Martínez Valero tuvo un valor especial. Dos goles en el tramo final, obra de Riquelme y Marc Bartra, permitieron al Betis llevarse los tres puntos y alcanzar los 26. De esta manera, los heliopolitanos se consolidaron en la cuarta plaza, por detrás del trío que encabeza la clasificación y con una ventaja importante sobre sus perseguidores. El Elche, por su parte, encadenó otro resultado negativo y se quedó con diez puntos, cada vez más cerca de la zona comprometida.

También aprovechó la jornada la Real Sociedad. El conjunto donostiarra derrotó por 1-0 al Rayo Vallecano gracias al tanto de Óskarsson y sumó tres puntos que le permitieron alcanzar los 22. Los de Anoeta se situaron en la quinta posición, consolidándose como uno de los perseguidores del Betis en la pelea por las plazas europeas. El Rayo, mientras tanto, se quedó con 12 puntos.

El Villarreal tampoco falló. El equipo amarillo superó por 2-0 al Getafe y dio un salto en la clasificación hasta los 15 puntos, metiéndose de lleno en la pelea por los puestos de arriba. El conjunto azulón, que no pudo responder en La Cerámica, permaneció con 12.

Por su parte, Celta y Levante no pasaron del empate sin goles en Balaídos. Un resultado que dejó a los vigueses con 13 puntos y a los granotas con once, todavía mirando de cerca la zona baja.

Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona

El gran protagonista de la jornada fue el Barcelona, que asaltó el Metropolitano con una remontada ante el Atlético de Madrid (1-2). Giuliano Simeone adelantó a los rojiblancos en el minuto 9, pero Fermín López apareció antes del descanso para establecer el empate y volvió a marcar en el 66 para completar la remontada azulgrana. Un triunfo de peso que permitió al equipo de Hansi Flick recuperar el liderato de LaLiga EA Sports.

Con la jornada 12 ya finalizada, el Barcelona encabeza la clasificación con 33 puntos, tres más que el Real Madrid, segundo con 30. El Atlético de Madrid se mantiene en la tercera posición con 26, mientras que el Betis continúa en la pelea por los puestos europeos tras su victoria en Elche.