Real Sociedad 1-0 Rayo Vallecano: Un Óskarsson en racha devuelve la sonrisa a Anoeta

Los donostiarras siguen la estela de la Champions gracias a otro tanto del delantero islandés, aunque tuvieron que resistir hasta el último suspiro para amarrar los tres puntos ante un equipo madrileño que dispuso de muchas oportunidades para llevarse algo positivo

La Real Sociedad vuelve a sonreír. El conjunto 'txuri-urdin' puso fin a su pequeña sequía de resultados después de dos partidos sin conocer la victoria y tras la derrota el pasado fin de semana en el derbi vasco ante el Athletic, con un triunfo por la mínima ante el Rayo Vallecano.

Orri Óskarsson, que atraviesa un gran momento de forma, volvió a demostrar que tiene el gol entre ceja y ceja y decidió un encuentro con alternativas, en el que los de Pellegrino Matarazzo llevaron la iniciativa durante muchos minutos, pero también tuvieron que encomendarse a Remiro para conservar su ventaja.

Óskarsson avisó desde el primer minuto

No pudo comenzar con más fuerza el encuentro para los locales. Apenas habían transcurrido 20 segundos cuando Óskarsson dispuso de una ocasión clarísima para adelantar a los suyos, pero su remate, algo escorado y con Audero batido, se marchó fuera. El islandés volvió a reclamar protagonismo poco después, solicitando un penalti que ni Munuera Montero ni el VAR consideraron punible.

El Rayo respondió con un disparo lejano de Tsitaishvili que atrapó Remiro, mientras que Barrenetxea también probó fortuna con un lanzamiento que se marchó ligeramente por encima del larguero. El partido fue ganando en ritmo y los donostiarras comenzaron a encontrar espacios para hacer daño.

Turrientes protagonizó una buena acción individual cuyo pase atrás no encontró rematador. Kubo repitió prácticamente la misma jugada poco después, aunque tampoco encontró destinatario. Sucic se sumó al bombardeo con varios disparos desde la frontal, sin encontrar portería por muy poco, mientras que el japonés volvió a intentarlo con un lanzamiento que se marchó al lateral de la red.

La Real parecía tener controlada la situación, pero el Rayo también tenía argumentos. Unai encontró a De Frutos con un pase magnífico y el atacante visitante, de primeras, mandó su remate por encima de la portería. Jon Martín, con un cabezazo sin demasiada dirección, cerró una primera mitad con ocasiones para ambos.

Remiro sostiene a la Real y Óskarsson sentencia

La segunda parte arrancó con los dos equipos buscando rápidamente las inmediaciones del área rival, aunque Camello y Kubo quedaron en fuera de juego en sus respectivos intentos. La Real fue imponiendo su ley y encadenó varios saques de esquina, además de un cabezazo centrado de Turrientes que no inquietó demasiado a Audero.

Sin embargo, cuando mejor estaban los locales, apareció De Frutos para meter el miedo en el cuerpo a Anoeta. El atacante conectó una potente volea que obligó a Remiro a emplearse a fondo para evitar el tanto visitante. Matarazzo movió ficha dando entrada a Fort y Guedes, pero fue Pedro Díaz quien tuvo la ocasión más clara del Rayo hasta ese momento. En una posición inmejorable y prácticamente a puerta vacía, mandó inexplicablemente el balón fuera.

Y del posible 0-1 se pasó al 1-0. Remiro inició rápidamente la contra con un envío hacia Barrenetxea, que encontró a Óskarsson en profundidad. El islandés se plantó solo ante Audero y esta vez no perdonó, definiendo con acierto para desatar la alegría en Anoeta y confirmar su excelente momento de cara a portería.

Barrenetxea se marcha entre lágrimas y no irá con España

La nota negativa para la Real llegó en el minuto 71, poco después del gol. Ander Barrenetxea tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y lo hizo entre lágrimas, ayudado por dos miembros de los servicios médicos del club. En principio, todo apunta a una rotura muscular en la parte posterior del muslo.

La preocupante imagen hace temer por el alcance de sus problemas físicos y pone en serio riesgo su presencia en la próxima concentración de la selección española. El extremo está citado este lunes en Las Rozas para preparar los encuentros ante Chequia e Inglaterra, pero su participación queda ahora pendiente de conocer el alcance exacto de la lesión.

El Rayo apretó hasta el final

El gol no acabó con el sufrimiento de los donostiarras. Sadick rozó el empate con un remate de cabeza en un saque de esquina y Lejeune obligó nuevamente a Remiro a lucirse con una de sus habituales faltas. El guardameta volvió a responder con una gran intervención.

La Real tuvo ocasiones para sentenciar, especialmente por medio de Ochieng y Guedes, pero perdonó demasiado y terminó jugando con fuego. Isi estuvo a punto de arruinar la fiesta local en la última acción del encuentro, pero su disparo se estrelló en el poste, un último susto que no impidió a los de Matarazzo celebrar tres puntos importantes para recuperar sensaciones y confirmar que Óskarsson está de dulce.

Ficha técnica

Real Sociedad: Alex Remiro; Jon Aramburu (Hector Fort, min.62), Jon Martin, Aihen Muñoz (Sergio Gómez, min.84), Igor Zubeldia; Ander Barrenetxea (Job Ochieng, min.71), Beñat Turrientes (Jon Gorrotxategi, min.72), Luka Sucic, Takefusa Kubo (Guedes, min.62), Carlos Soler, Orri Oskarsson.

Rayo Vallecano: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick (Isi Palazon, min.79), Adria Pedrosa (Jozhua Vertrouwd, min.79); Unai López (Gnangoro Bouare, min.79), Pathé Ciss, Jorge de Frutos, Giorgi Tsitaishvili, Pedro Diaz, Sergio Camello (Randy Nteka, min.80).

Gol: 1-0, min.67: Orri Oskarsson Árbitro: Juan Martínez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martínez, en el VAR: Ivan Caparros y Javier Iglesias. Amonestó a Igor Zubeldia (min.50) y Beñat Turrientes (min.61), por parte de Real Sociedad. Amonestó a Giorgi Tsitaishvili (min.34) y Gnangoro Bouare (min.88) por parte de Rayo Vallecano.

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Anoeta ante 30.637 espectadores. Se guardó un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel.