Matarazzo duda hasta última hora: "Mikel Oyarzabal no estuvo hoy sobre el césped, tiene anginas. Así que veremos cómo se encuentra mañana"
El preparador txuri urdin lamenta la baja de Mamadou Sarr y apurará para sabe si llegará su capitán, ya que "es muy importante" irse al parón con una victoria
Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha analizado cómo llegan sus jugadores a la cita de este domingo frente al Rayo Vallecano tras empatar con el Olympique de Lyon en la Europa League. "Tener un buen estado de ánimo siempre es muy importante. Sabemos cómo reflexionar sobre el último partido y estamos preparados para afrontar el siguiente encuentro contra el Rayo. Jugamos hace un par de días y siempre hay jugadores que están un poco más cansados que otros, pero en general creo que estaremos preparados, que todos estarán listos para el partido de mañana. Pero también podría ser una buena oportunidad para rotar a uno o dos jugadores, introducir piernas frescas y aportar nuevas energías", ha reconocido el estadounidense.
La lesión de Mamadou Sarr
"Sabemos lo importante que ha sido Mamadou Sarr para nosotros en los últimos partidos y la calidad que tiene. Lo ha hecho muy bien con nosotros. Al mismo tiempo, sabemos que tenemos centrales que están preparados para jugar mañana. Miramos hacia el siguiente partido y, en cuanto Mamadou vuelva a estar en condiciones, se integrará muy rápidamente en este equipo y volverá a convertirse en una pieza muy importante".
Es importante irse al parón ganando
"Es muy importante terminar esta fase con mucha fuerza. Hemos hablado de lo importante que es esta fase para seguir creciendo como equipo. Lo hemos hecho muy bien, pero el partido de mañana también es muy importante para terminar con fuerza y marcharnos al parón con esa sensación de que hemos hecho las cosas muy bien".
La convocatoria
"En realidad este es el primer partido en el que Luken Beitia está lo suficientemente recuperado como para jugar. Está en el banquillo o en la convocatoria porque es una opción para nosotros. Mikel Oyarzabal no estuvo hoy sobre el césped. Tiene anginas. Así que veremos cómo se encuentra mañana. Y esa es la razón por la que tenemos a Gorka Carrera con nosotros en la convocatoria para mañana. Después veremos si Mikel está en condiciones o no".
El Rayo Vallecano
"Es un partido muy, muy interesante mañana contra un equipo ofensivo, que afrontará el encuentro con una presión alta, que transita muy bien, con mucha velocidad y mucho dinamismo. Y sí, un entrenador que entrenó en la cantera de aquí y que seguramente estará muy motivado por jugar contra nosotros mañana. Tenemos muchas ganas de disputar el partido, también porque es un encuentro importante para nosotros y queremos continuar".
Ander Barrenetxea y la Selección española
"También ha sido irregular a la hora de mostrar su talento pero tengo la sensación de que en sus últimos dos partidos ha mostrado una versión más fuerte. Está empezando a sacar a relucir sus virtudes, a abrirse más al equipo y al juego. Estoy muy contento por él porque haya sido convocado con la selección nacional. Y seguramente ese es uno de los aspectos en los que tiene que seguir desarrollándose, para poder jugar 90 minutos. Ander Barrenetxea es alguien que juega con mucha intensidad, con un volumen muy alto de esprints y aceleraciones, y normalmente tenemos que gestionar sus minutos mediante una sustitución. Así ha sido en el pasado, pero es algo en lo que queremos y deseamos progresar en el futuro, para ver que puede jugar los 90 minutos".
El amistoso entre Euskadi y Venezuela
"Estoy muy contento por los jugadores que han sido convocados. Estoy muy contento por Jon Pacheco, por Igor Zubeldia, por Beñat Turrientes y por Aihen Muñoz, porque pueden representar al País Vasco en un partido especial contra dos de nuestros propios jugadores, Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera. Eso es muy bonito. Así que sí, tengo muchas ganas de verlo y de asegurarme de que nadie se lesione".