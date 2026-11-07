La potente convocatoria de la Euskal Selekzioa para enfrentarse a Venezuela

La Real Sociedad es el club que más jugadores cede a la selección vasca, con un total de cinco, seguida del Athletic Club, Osasuna y Alavés, pero hay jugadores de media Liga y también del extranjero

La Federación Vasca de Fútbol ha dado a conocer la convocatoria de la Euskal Selekzioa para el partido amistoso que disputarán en este próximo parón frente a la selección de Venezuela. El seleccionador, que seguirá siendo Jagoba Arrasate, actual entrenador de Osasuna, ha citado a un total de 22 futbolistas.

Entre ellos destacan los jugadores de la Real Sociedad y del Athletic Club, los equipos que más efectivos aportan con un total de cinco y cuatro jugadores, respectivamente. Aunque también hay futbolistas de otros equipos como Deportivo Alavés, Club Atlético Osasuna, Racing de Santander, Sevilla Fútbol Club, Málaga Club de Fútbol e incluso del extranjero como son los casos del Arsenal, Bolton y Udinese.

Así, para enfrentarse a Venezuela, Jagoba Arrasate ha convocado a dos porteros, Aitor Fernández, de Osasuna, y a Kepa Arrizabalaga, del Arsenal. Un total de ocho defensas donde destacan Jon Pacheco, Igor Zubeldia o Aihen Muñoz, de la Real Sociedad, Dani Vivian, Hugo Rincón y Johaneko, del Athletic Club, y otros dos como Íñigo Arguibide, de Osasuna y Einar Galilea, del Málaga.

En cuanto a los centrocampistas, Arrasate ha tirado de seis 'todoterrenos' de nuestro campeonato como Pablo Ibáñez y Ander Guevera, del Deportivo Alavés, Beñat Turrientes, de la Real Sociedad, Mikel Jauregizar, del Athletic Club, Asier Osambela, de Osasuna, y Jon Guridi, del Sevilla Fútbol Club.

Por último, en los atacantes destacan los nombres de Kike Barja, de Osasuna, Íñigo Vicente y Asier Villalibre, del Racing de Santander, Oihan Sancet, del Athletic Club, Unai Gómez, del Udinese y Gaizka Larrazábal, del Bolton.

La convocatoria de la Euskal Selekzioa:

Porteros:Aitor Fernández (Osasuna)

Kepa Arrizabalaga (Arsenal)Defensas:

Jon Pacheco (Real Sociedad)

Einar Galilea (Málaga)

Dani Vivian (Athletic Club)

Iñigo Arguibide (Osasuna)

Igor Zubeldia (Real Sociedad)

Aihen Muñoz (Real Sociedad)

Hugo Rincón (Athletic Club)

Johaneko Louis-Jean (Athletic Club)

Centrocampistas:

Beñat Turrientes (Real Sociedad)

Pablo Ibáñez (Alavés)

Ander Guevara (Alavés)

Jon Guridi (Sevilla)

Mikel Jauregizar (Athletic Club)

Asier Osambela (Osasuna)

Delanteros:

Kike Barja (Osasuna)

Iñigo Vicente (Racing)

Oihan Sancet (Athletic Club)

Asier Villalibre (Racing)

Unai Gómez (Udinese)

Gaizka Larrazabal (Bolton)

Tercer partido de Arrasate como seleccionador

Jagoba Arrasate ha dirigido hasta el momento dos partidos al frente de la Euskal Selekzioa, con un balance de una victoria y un empate, cuatro goles a favor y uno en contra.

Su debut tuvo lugar el 23 de marzo de 2024 en San Mamés, en un encuentro ante Uruguay que terminó con empate (1-1). Álvaro Djaló, en el minuto 44, fue el autor del gol del combinado vasco, mientras que Matías Vecino estableció la igualada nada más comenzar la segunda mitad.

Su segundo encuentro llegó el 15 de noviembre de 2025, también en San Mamés, frente a Palestina. En esta ocasión, la Euskal Selekzioa logró una contundente victoria por 3-0, gracias a los tantos de Unai Elgezabal (minuto 4), Gorka Guruzeta (minuto 43, de penalti) y Urko Izeta (minuto 76).