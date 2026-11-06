Atlético y Barça se citan tres veces en un trimestre: el calendario ya tiene fechas definidas

LaLiga ha hecho oficial la reubicación de dos encuentros de la jornada 23, que permitirán a los cuatro participantes de la Supercopa de España lleguen a la cita de Estambul con sus compromisos ligueros al día; la decisión deja un calendario especialmente asimétrico para dos de los grandes aspirantes al título

Atlético de Madrid y FC Barcelona tendrán que verse las caras hasta en tres ocasiones en apenas tres meses. El calendario ha propiciado una acumulación de enfrentamientos entre dos de los principales candidatos a LaLiga, que disputarán dos partidos del campeonato doméstico y una semifinal de la Supercopa de España entre noviembre y febrero.

Esta sucesión de duelos de máxima exigencia comenzará este mismo domingo en el Metropolitano y tendrá su siguiente capítulo antes de terminar el año.

LaLiga ha confirmado los horarios de los dos encuentros adelantados de la jornada 23, que se disputarán el miércoles 2 de diciembre. El Barcelona recibirá al Atlético a las 21:30 horas, mientras que la Real Sociedad y el Real Madrid abrirán la jornada ese mismo día a las 19:00 en Anoeta.

Tres Atlético-Barça en 86 días

La primera cita entre rojiblancos y azulgranas tendrá lugar este domingo 8 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Metropolitano, correspondiente a la jornada 12. Apenas 24 días después, el 2 de diciembre, ambos volverán a encontrarse, esta vez en el Camp Nou, para disputar el partido adelantado de la segunda vuelta, correspondiente a la jornada 23.

La historia no terminará ahí. La Supercopa de España, que en su próxima edición se trasladará a Estambul entre el 2 y el 7 de febrero de 2027, tiene ya emparejados a ambos equipos en una de las semifinales. El encuentro está previsto para el martes 2 de febrero, por lo que volverán a cruzarse apenas dos meses después de su enfrentamiento liguero en Barcelona.

En total, serán tres enfrentamientos en 86 días, prácticamente un partido al mes. Este calendario tan poco habitual obligará a Diego Simeone y Hansi Flick a preparar tres duelos de máxima exigencia en un periodo tremendamente reducido y con un título y medio en juego en estos enfrentamientos.

El Real Madrid también tendrá doble enfrentamiento con la Real Sociedad

El otro partido adelantado de la jornada 23 también tendrá continuidad en la Supercopa. El Real Madrid visitará a la Real Sociedad el miércoles 2 de diciembre, a las 19:00 horas, en Anoeta, en un encuentro que servirá de antesala a su segundo enfrentamiento de febrero.

Y es que ambos equipos disputarán la otra semifinal de la Supercopa de España, prevista para el miércoles 3 de febrero. De esta forma, madridistas y donostiarras también tendrán dos enfrentamientos en apenas dos meses.