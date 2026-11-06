Luis de la Fuente opta porque el fútbol no pare: "Cuando no esté, espero que la gente me recuerde en un campo de fútbol"

"Lo verdaderamente importante de la vida son las personas”, resalta el seleccionador español, quien apuesta por no parar este fin de semana

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Metropolitano después de facilitar su lista de 27 para las dos últimas jornadas de la Nations League. Una puesta en escena en la que el de Haro apareció de riguroso luto y en el que lo primero que hizo fue “transmitir el pésame a las facilidad de la tragedia de Urda, así como a la familia de Jesús”.

“La vida sigue y hay que seguir caminando”, apostilló el seleccionador, quien no ha podido eludir que han sido días muy duros: "Me quedo con el dolor de ver una familia rota. Con eso me quedo de ayer. Y relativizar muchas cosas de la vida. Lo verdaderamente importante de la vida son las personas”.

Junto a ello, también fue cuestionado el seleccionador sobre el hecho de que LaLiga haya rechazado la solicitud de la AFE de parar el fútbol en Primera y Segunda división este fin de semana, con motivo del fallecimiento del delantero del Tenerife.

Sin querer meterse en demasiadas polémicas y hablando en su propio nombre, Luis de la Fuente optó por jugar: “Mi opinión sobre si se debe jugar o no. Cuando no esté espero que la gente me recuerde en un campo de fútbol. Así me gustaría que fuera”.

Sobre los compromisos de España ante Chequia e Inglaterra, resaltó: "No va a jugar nadie más de 180 minutos. Bueno, seguramente más porque se alargan ahora más los partidos. Aquí ya sabemos que son dos partidos clave en el que nos jugamos mucho. La idea es sacar a los mejores en los dos partidos”.

También tuvo palabras el seleccionador sobre el Balón de Oro, un premio que él recibió con mejor entrenador de la pasada temporada: "Para mí el Balón de Oro fue una felicidad extraordinaria. Ya me sentía privilegiado al estar entre los nominados. Estoy feliz. Cada uno luego entiende la vida de muchas maneras. El reconocimiento es muy bueno. Estoy contento porque también es un premio para la institución, para la Federación”.

La 'final' contra Inglaterra

Sobre el partido ante Inglaterra en el Metropolitano, donde Luis de la Fuente atendió a los medios este viernes, dijo el seleccionador español: "Me imagino que va a ser el partido ante Inglaterra excepcional. El día que se presentó aquí la Copa del Mundo fue ya un éxito. Será de emociones a flor de piel. Ante Inglaterra será una final, pero antes tenemos que hacer el trabajo en la República Checa"