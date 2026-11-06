Tirón de orejas para Gavi: "Debe seguir siendo él. Tiene que seguir mejorando, como todos”

"Es muy difícil entrar en este grupo", reconoce Luis de la Fuente al ser preguntado por la ausencia de Gavi en la convocatoria de España, además de pronunciarse sobre la gestión de minutos y esfuerzos y la final del Mundial 2030

El seleccionador del combinado nacional español, Luis de la Fuente ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Metropolitano tras anunciar la convocatoria de 27 la Selección Española para los dos próximos compromisos frente a Chequia e Inglaterra de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El técnico riojano ha respondido varias cuestiones, una de ellas la ausencia destacada de uno de los campeones del mundo el pasado verano, Gavi.

El centrocampista sevillano del FC Barcelona no está contando para los planes de Hansi Flick y ha perdido gran protagonismo en el plantel, una situación que le ha llevado a quedarse fuera de esta convocatoria. Una ausencia sobre la que el seleccionador ha querido pronunciarse, dejando claro que el futbolista sigue contando con su consideración. “Gavi siempre se merece una excepción siempre. Es muy difícil entrar en este grupo, debe seguir siendo él. Tiene que seguir mejorando, como todos”, ha señalado De la Fuente al ser preguntado por su ausencia.

De esta manera, el técnico ha querido transmitir un mensaje de confianza al jugador azulgrana, aunque también ha recordado la exigencia que supone formar parte de la selección española. La competencia dentro del grupo es elevada y cada convocatoria obliga al seleccionador a tomar decisiones sobre futbolistas que no siempre encuentran un hueco entre los elegidos.

El equilibrio de minutos y esfuerzos, una de las prioridades

De la Fuente también ha abordado la gestión de las cargas de trabajo de los internacionales y la importancia de llegar en las mejores condiciones a la competición. "Nos anticipamos en lo que nos vaya a pedir un futbolista. Equilibrar minutos y esfuerzos. Pero a veces el fútbol a veces te va por otro lado. Miles de circunstancias. Pero hay que ser conscientes de que aquí tenemos una gran responsabilidad con nuestro país y llegar en las mejores condiciones en esta competición", ha explicado el seleccionador.

España afrontará la próxima semana sus dos últimos compromisos de la fase de grupos ante Chequia e Inglaterra, con el objetivo de defender el liderato del grupo y seguir agrandando la racha de imbatibilidad.

De la Fuente quiere la final del Mundial 2030 en España

Por último, el seleccionador también ha sido preguntado por la posibilidad de que España albergue la final del Mundial de 2030, una cita que organizará junto a Portugal y Marruecos. De la Fuente ha expresado claramente su postura, aunque ha preferido mantenerse al margen de las decisiones organizativas.

“Lo que yo pienso es que, en mi opinión, la final del Mundial se debe jugar en España. Ahora, mi ocupación es preparar el mejor equipo. Lo demás, que se encargue el que corresponda”, ha afirmado.