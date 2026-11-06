"Por fin ha llegado la recompensa" para Valles y Roca cumple "el sueño de cualquier niño que juega al fútbol"

"Mi mujer siempre ha sido más positiva que yo, que tenía más dudas, así que le tengo que dar la razón", confiesa el ex de Las Palmas, mientras que el canterano 'perico' admite que "estar arriba, jugando tan bien, no sólo en LaLiga, sino en la Champions League, te acerca a poder ir convocado"

Recibía Álvaro Valles la noticia de que es una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos de la selección española contra República Checa e Inglaterra durante el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con sus compañeros del Real Betis, una llamada que acoge "con mucha ilusión y muy emocionado", hasta el punto de confesar en los medios oficiales su alegría: "No he llorado por vergüenza, creo yo. Para eso trabajamos día a día y es lo que estamos buscando. Por fin ha llegado esta recompensa, así que a disfrutarlo al máximo y a aprender de los mejores".

El meta no lloró "por vergüenza" y recuerda que "merecía la pena ese año en blanco para volver a casa"

Además, el rinconero recordaba lo mal que lo ha pasado hasta recoger este reconocimiento: "Siempre me han preguntado si merecía la pena ese año en blanco para volver a casa. Y creo que aquí está la respuesta, con más motivos. Estoy disfrutando mucho este año. El pasado fue más de transición después de estar un año parado. Y creo que está dando sus frutos también gracias al trabajo diario con mis compañeros y con Toni (Doblas). Creo que nos entendemos muy bien, que tenemos un ambiente muy sano. Y prueba de eso es la competitividad y la evolución que estamos teniendo".

Lógicamente, en arquero bético se lo dedica a su familia: "Mi mujer estaba pendiente de la posible llamada. Ella siempre ha sido más positiva que yo en ese sentido. Estos días me decía desde que sabíamos que estábamos en la prelista, que me iba a llamar, que me iba a llamar... Y yo tenía un poco más de dudas, aunque, al final, le tengo que dar la razón. Muy feliz, muy contento y a disfrutar sobre todo por mi familia, por mis hijos. Y que ellos vean disfrutar a su padre para mí es un orgullo. Esto es inmejorable. Estoy en casa, feliz, disfrutando cada partido como un niño. Y hay que seguir creciendo, mejorando; esto es sólo el principio".

El pivote: "Ojalá no sea la primera, sino la primera muchas"

Como Álvaro Valles, confesaba en RTV Betis Marc Roca sentirse "muy contento y muy emocionado" por la citación, ya que "ha sido sido mucho trabajo detrás de esta llamada", por lo que, "ahora, a disfrutarlo", desvelando que, acabada la sesión matinal en Los Bermejales, fue Manuel Pellegrini el encargado de trasladarle la buena nueva: "Ha venido el míster y me ha dado la noticia; mis compañeros, también, así que muy feliz. Después ya me han llamado mi chica, mi familia, mis amigos... Llega con 29 años. Es el sueño de cualquier niño que empieza a jugar al fútbol, así que con ganas de esta oportunidad".

Para el catalán, el momento por el que atraviesa el Real Betis ha sido "muy importante" para regresar a los planes de Luis de la Fuente: "Al final, que estemos arriba, que estemos jugando tan bien, no sólo en LaLiga, sino en la Champions League, te acerca a poder ir convocado con la selección. Sabemos que el trabajo en el club es clave y, después, esto es un premio, que ojalá que no sea la primera, sino que la primera de muchas. Me reencuentro con el míster (desde el Europeo sub 21 de 2019), con muchos compañeros de aquella selección, así que con mucha ilusión, con muchas ganas de dar mi mejor versión; a disfrutarlo".