Luis de la Fuente llama oficialmente a la puerta de Álvaro Valles, portero del Betis, para hacerle debutar en la Selección Española

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que Álvaro Valles ha entrado en la prelista de Luis de la Fuente para el próximo parón de noviembre y que dispone de opciones reales de convertirse en internacional

Álvaro Valles se erige a día de hoy en el portero más en forma de LaLiga tal y como reflejan las cifras en el presente curso, y crece el número de voces que piden su presencia en la próxima convocatoria de la Selección Española en el parón de principios de noviembre.

Ya hizo merecimientos para el largo paréntesis anterior, pero Luis de la Fuente desperdició la oportunidad ante la ausencia de Joan García, pues prefirió convocar a Josep Martínez, meta del Inter para completar la portería junto Unai Simón y David Raya. Una decisión que provocó indignación en el beticismo y en la plantilla heliopolitana, como expresó Bellerín.

Sin embargo, el rinconero ha mantenido su nivel después del parón y sus actuaciones salvadoras sí han sido tenidas en cuenta en esta ocasión por el seleccionador español, que, por fin, lo ha incluido en sus planes, al menos en primera instancia.

Valles entra en la prelista de la Selección para el próximo parón

Así, como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, Valles ha entrado en la prelista de España para los dos próximos compromisos en el mes de noviembre, por lo que tiene opciones de ser convocado por primera vez y convertirse en internacional.

Luis de la Fuente ofrecerá la lista definitiva el próximo viernes 6 de noviembre y tanto el Betis como el futbolista estarán muy pendientes por si finalmente sus brillantes prestaciones reciben el merecido reconocimiento con la 'Roja'.

La notificación llegó antes de su gran actuación contra el Celta

Fue la semana pasada cuando la Federación trasladó al Betis y Álvaro Valles que sido incluido en la prelista y que, por ende, dispone de la posibilidad de estar entre los elegidos para las citas contra Inglaterra y Chequia, en la que España se juega clasificarse como primero de grupo.

Cabe apuntar que esta notificación llegó antes de su brillante aportación contra el Celta, partido en el que mantuvo por quinta vez en LaLiga su quinta portería a cero y fue nombrado MVP, lo que sumará en sus opciones de adelantar por la derecha a uno de los tres metas habituales para De la Fuente, casos de Unai Simón, David Raya y Joan García, ya disponible.

Valles, a día de hoy, es el portero con más goles salvados en lo va de LaLiga, con 7,4, y ha mantenido su portería a cero en cinco ocasiones, recibiendo un total de 14 goles en diez partidos, diez, eso sí, en solo dos choques, ante Barça y Levante