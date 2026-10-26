'Ultimátum' de Álvaro Valles a Luis de la Fuente: su última exhibición pone a prueba el criterio para ir la Selección Española

MVP contra el Celta, el meta bético se mantiene como uno de los metas más en forma de LaLiga y se ha ganado una llamada con argumentos que cuestionarán el criterio del riojano si no lo llama en la próxima lista

Llega un momento en que el peso de la realidad y de los números tumban los argumentos subjetivos para sostener una decisión ya de por sí pocos convincente ante los méritos contraídos.

Llega un momento en el que la resistencia al cambio se convierte en testarudez contraria a la coherencia y epodría suceder en la Selección Española si Luis de la Fuente insiste en mantener la puerta cerrada a Álvaro Valles.

A principios de noviembre, el seleccionador proporcionará la lista de convocados para los compromisos en el próximo parón y, a día de hoy, sería complicado de defender que el rinconero no entrara en la lista más allá de la confianza incondicional en el bloque de porteros con los que trabaja actualmente y que parece ajeno a los rendimientos individuales.

Oportunidad perdida en la última convocatoria

Ya en el anterior paréntesis liguero, se presentó una oportunidad pintiparada para premiar el excelente estado de forma del Valles ante la lesión de Joan García, pero el riojano sorprendió con la citación de Josep Martínez, meta del Inter de Milán que cerró el merecido estreno al bético en un momento estelar.

Este golpe, criticado por compañeros como Héctor Bellerín, que pidió al técnico que se fijara más en el Betis justo antes de llamar a Fran García, no afectó al rendimiento de Álvaro Valles, como demuestra que ha mantenido el nivel de sus prestaciones, con actuaciones brillantes.

Valles, MVP contra el Celta como nuevo argumento

No en vano, este domingo, el ex de Las Palmas resultó nuevamente decisivo para que el Betis regresara a la capital hispalense con un punto merced a sus paradas, como las realizadas en los mano a mano con Pablo Durán y Pablo Javi Rueda. Tanto es así que Valles fue nombrado el MVP del partido.

Con esta portería a cero contra los vigueses, ya suma cinco en diez jornadas, por lo que en la mitad de los partidos no ha recibido ningún tanto como prueba evidente de que a De la Fuente no le hace falta buscar fuera de LaLiga para completar esta demarcación en la 'Roja'.

Juicio para el criterio de Luis de la Fuente

Actualmente, poco más puede hacer Álvaro Valles para recibir el reconocimiento de ser internacional, solo confiar en que el criterio de Luis de la Fuente se base en la meritocracia y en el estado de forma actual y no en mantener un bloque establecido.

Es cierto que resulta complicado determinar quién debería ser el sacrificado para que entrara el bético, pero no cabe duda que Valles se ha ganado como mínimo una llamada como premio independientemente de qué compañero se queda fuera. Porque, al fin y al cabo, es una mera cuestión de méritos que lleva acumulados el de La Rinconada desde que arrancó la presente campaña.