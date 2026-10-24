Luis Enrique da un ligero respiro al Betis con Ez Abde: "¿Fichar en enero por Kvaratskhelia? No tiene por qué"

El preparador asturiano lamenta la grave lesión del extremo georgiano ante el Barça y aboga por "encontrar el lado positivo" de que tenga que parar unos cuantos meses, porque tiene claro que "seguirá siendo importante" para el PSG, si bien fichar en el mercado invernal "es una posibilidad que se contempla"

"Ha sido una semana intensa y muy positiva. En resumen, la clave fue el final del partido. Marcamos goles y seguimos atacando. Es un concepto que hemos asimilado. Somos un equipo valiente", explicaba en sala de prensa este sábado Luis Enrique Martínez, que no cambió su día de comparecencia pese a que el PSG-Olympique de Lyon de la octava jornada de la Ligue 1 se ha aplazado al lunes por las movilizaciones sociales que han colapsado la capital francesa y otras grandes ciudades del país vecino, coincidiendo ahora con una gala de entrega del Balón de Oro que no cambia sus planes: "No me interesa".

El asturiano fue cuestionado sobre la grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia, que se pierde lo que resta de temporada al tener afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Fue la gran secuela del choque ante el Barça, en el que también tuvieron que retirarse por dolencias de menor consideración el central Marquinhos Correa y el atacante Ousmane Dembélé, precisamente uno de los posibles recambios del georgiano, pese a que su entrenador lo está usando más como 'falso 9'. El ex seleccionador español se resignaba a no poder contar con uno de sus puntales, aunque prefiere ver el vaso medio lleno.

"Por desgracia, ya lo sabíamos. Es una lesión grave. Piensas en el jugador, en lo que va a pasar. Es difícil, pero hay que mantener una actitud positiva. Cuando eres un jugador profesional y quieres tener una carrera de 10 o 15 años, es normal sufrir lesiones. Hay que intentar encontrar el lado positivo, que seguro que lo habrá. Él es un guerrero y seguirá siendo muy importante para nosotros. Volverá aún más fuerte. Hay que aceptarlo. Somos el mismo equipo con y sin lesiones. Así es el fútbol. Jugamos casi todo el partido contra el Barça sin Dembélé, y al final jugamos sin Marquinhos ni 'Kvara'. Y demostramos que jugamos igual. Ésa es nuestra fuerza", zanjaba Luis Enrique.

"Dije que podíamos afrontar cualquier situación, pero estamos abiertos a nuevas oportunidades"

Por último, el míster del PSG se refirió a la opción de fichar un recambio para Kvaratskhelia, bien inmediatamente por el 'comodín Joker' (debe estar jugando actualmente en Francia) o el mercado de futbolistas en paro, bien cuando se reabra la ventana de transferencias en Año Nuevo. Aunque medios galos señalaban al colchonero Julián Álvarez, también suena mucho el extremo del Real Betis Ez Abde, que tiene una cláusula de 60 millones de euros, más accesible para los parisinos, con los que ya se relacionó este año al de Beni Melal.

"No, no tiene por qué. Que haya una lesión no significa automáticamente que tengas que fichar jugadores nuevos. Al comienzo de la temporada dije que podíamos afrontar cualquier situación, incluso si hay lesiones importantes. Pero seguimos abiertos a nuevas oportunidades, como es nuestra responsabilidad. Es una posibilidad que contemplamos, pero no sólo por esta lesión", añadía Luis Enrique Martínez, que da un respiro a los rectores de La Cartuja, aunque no cierra definitivamente esa puerta, claro está, por lo que habrá que esperar acontecimientos y, si se puede, blindar al marroquí, de dulce actualmente y muy vigilado desde la Premier también.