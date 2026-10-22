Álex Corretja, sobre Alcaraz y Jódar: "Lo de Jódar no tiene sentido, lo que hacía Alcaraz no era normal y Davidovich ha conseguido lo que necesitaba en su vida"

El extenista catalán hace balance de un año "extraño", que debería ser "normal" y en el que España ha descubierto a sus nuevas estrellas

El triunfo de Alejandro Davidovich, el pasado domingo, en Shanghai confirmó a España como la gran potencia de este deporte en las últimas décadas y convirtió a la Armada en el primer país que logra completar todos los grandes títulos que se disputan en el circuito y fuera de él (Juegos Olímpicos).

Davidovich, que no había ganado nada hasta ese año, ya lleva tres torneos en una temporada donde su oponente, Rafa Jódar, es un serio candidato a meterse en las ATP Finals -actualmente es 9º de la Race-, donde Dani Mérida también se ha estrenado como campeón de la ATP o Martín Landaluce ha aparecido y llegado a últimas rondas en un Master 1.000. Y que aún podría ser más brillante si el equipo español gana en Bolonia las Finales de Copa Davis.

Y todo ello en una campaña donde el principal referente del tenis español, Carlos Alcaraz, ha estado lesionado cuatro meses y medio, lo que le ha impedido luchar por el número uno que ostentaba en el primer tercio del año y en el que se ha perdido Roland Garros y Wimbledon, donde defendía título y final, respectivamente.

"Ha sido un año muy sorprendente y cambiante. No ha habido claros dominadores y les ha pasado factura la exigencia del circuito, como a Jannik -Sinner-. Zverev ha aprovechado su oportunidad, pero ha sido un año muy raro porque parecía que todo iba a seguir igual y no lo ha sido", asegura Álex Corretja en un acto organizado por Asics, donde valora que, todo lo vivido en los últimos meses da más valor a lo que estaban logrando Alcaraz y Sinner, cuya supremacía era absoluta hasta sus respectivas lesiones.

Para Corretja, lo de 2026 debería ser lo normal

"Todo esto demuestra la dificultad de lo que estaban empezando a conseguir Alcaraz y Sinner durante las últimas temporadas, que lo estábamos empezando incluso a normalizar. Y de normal no tiene nada. Diría que es más normal un año como éste, que todos los anteriores", reconoce el que fuera número 2 del mundo.

En este sentido, Álex Corretja se felicita de la aparición estelar de los jóvenes de la Armada (Jódar, Mérida y Landaluce), que han añadido potencial a un plantel de jugadores que se había ido mermando con las últimas retiradas, a las que este año se ha añadido Roberto Bautista.

"Landaluce y Mérida han tenido un año excepcional, pero es que lo de Rafa Jódar no tiene sentido. Yo creía que un muy buen año iba a ser terminar entre los 70 primeros del mundo. No pensaba, ni por asomo, que se iba a acercar tanto al top 10", admite el extenista catalán y ahora comentarista televisivo, que lleva todo el año hablando maravillas del madrileño.

Y que, además, se ha encontrado con un último 'regalo': Alejandro Davidovich. Un tenista muy irregular en temporadas pasadas, pero que desde que se separó de Mariano Puerta en Roland Garros y empezó a entrenar con Pepo Clavet, ha explotado. "Davidovich tiene potencial y las ganas, y ha conseguido esa serenidad y ese equilibrio que necesitaba en su vida", afirma un Corretja que de Carlos Alcaraz apenas puede decir nada nuevo. Y al que sigue viendo disfrutar como nadie: "Alcaraz está en Roland Garros y parece que está en Eurodisney: 'Me subo a otra atracción'. 'Sí, chaval, súbete, pásatelo bien'. Baja con una sonrisa".