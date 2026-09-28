Álex Corretja (52 años): "Rafa Nadal es la máquina perfecta de saber lo que toca, lo que corresponde en cada momento. Su cabeza es una de las más privilegiadas que ha habido"

El extenista catalán analiza a los tres tenistas que han elevado este deporte en las últimas décadas y se muestra sorprendido con Carlos Alcaraz

Desde la retirada de Rafa Nadal y pese a que Novak Djokovic apenas ha ganado un título más en los tres últimos años, el debate abierto en el 'Big 3' durante los últimos años en los que el de Manacor y el de Belgrado coincidieron ha tocado a su fin.

Aunque, a su vez, al ser tan diferentes los tres tenistas, siempre estará abierto a reivindicaciones. Lo que no cambiará es que el serbio será en el que más títulos importantes acumula, pero siempre se hablará de lo que ofrecía Federer en la pista, un juego que enamoraba, o la capacidad mental de Rafa Nadal y sus lesiones, que le hicieron jugar mermado toda su carrera.

La cuestión no es que no se hable o que se hable más o menos, sino que lo vuelven a sacar a colación cada vez que alguien con criterio está ante un micrófono. Sobre ese debate aún tienen que seguir hablando los tenistas actuales, que aún están enfrentándose a Djokovic, y también los que, como Álex Corretja, lo han seguido desde un primer plano a lo largo de las dos últimas décadas.

El extenista catalán y hoy comentarista pudo enfrentarse a Nadal y Federer. Y, de hecho, tiene balance positivo con ambos: 3-2 ante el suizo y 2-0 frente al de Manacor. Djokovic dio el gran salto cuando ya se había retirado Corretja (2006), de ahí que no se enfrentasen. Sin embargo, el catalán es un espectador privilegiado y, por eso, hacía en El País un análisis de estos tres 'monstruos' del tenis mundial.

"La gente se ha dado cuenta de que se nos va el último baluarte del 'Big Three' y, además, hay que entender su carácter. Se ha mostrado siempre como realmente es y ha demostrado siempre un juego limpio espectacular. He visto a pocos tenistas que, cuando pierden, lo hagan como él, felicitando con honestidad al rival y dándole un abrazo sentido", señala un Alex Corretja que, en contra de la opinión de muchos, siempre ha apoyado al tenista serbio.

La situación de Djokovic tras la retirada de Nadal

"Djokovic es el más profundo de los tres. Es alguien que va más allá de lo superfluo y tiene muchos conocimientos. Además de saber no sé cuántos idiomas. Creo que hoy día es más amado que odiado en el mundo del tenis", reflexiona el también excapitán español de Copa Davis.

A quien mejor conoce Corretja, no obstante, es a Rafa Nadal. Se enfrentó dos veces a él como jugador y lo tuvo bajos sus órdenes en la Copa Davis. Y ahí, Corretja tiene claro que es el que tiene mejor cabeza de todos. "Es la máquina perfecta de saber lo que toca, lo que corresponde en cada momento y lo que quiere decir. Controla mucho porque sabe la repercusión que tiene todo lo que dice y es lógico que tenga que medir sus palabras. Su cabeza es una de las más potentes y privilegiadas que ha habido en el mundo del deporte", señala el catalán.

De Roger Federer sólo puede decir cosas buenas. Incluso desvela en esta entrevista momentos personales. "Roger es un superclase, el carisma a raudales. Pura aureola. Y además tiene mucho sentido del humor. Recuerdo haber estado con él muchas veces en las que todo eran bromas", explica.

Carlos Alcaraz se moja con Nadal y Djokovic

Tan de actualidad está todo lo relativo al Big 3 pese a que el debate es pasado que el propio Carlos Alcaraz era preguntado por ello el jueves en la previa de la Laver Cup. El murciano no ha ocultado nunca que, para él, su ído siempre ha sido Rafa Nadal, pero tampoco que, por los méritos contraídos, considera a Djokovic el más grandes.

"Para mí, Rafa Nadal era un referente cuando era niño, alguien a quien aspiraba a ser, pero en términos de números, no hay duda de que el GOAT es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces", estima el de El Palmar, quien recuerda que Djokovic, con 24 títulos de Grand Slam, está por delante de los 22 de Rafa Nadal y los 20 de Roger Federer.

Precisamente, sobre Carlos Alcaraz, Alex Corretja también tiene palabras de elogio. Para él, es el mejor en la actualidad. "Creo que hay un antes y un después de la ruptura con Ferrero. Ha encontrado un equilibrio increíble entre pasárselo bien y ser serio y disciplinado cuando lo necesita. Creo que sus mensajes serán cada vez más concisos y concretos. (...) Es una pasada que sea capaz de divertirse tanto jugando y, a la vez, mantener la tensión. Está enseñando a mucha gente a ver las cosas de otra forma. Rafa nos enseñó una metodología y una disciplina ejemplares, y acto seguido vino Carlos", explica el ahora comentarista de Movistar.