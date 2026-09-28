La mala suerte se ceba con Carlos Alcaraz

Tras el US Open, el tenista murciano vuelve a cruzarse con un cuadro muy difícil desde su mismo debut en Tokio; Rafa Jódar aún no conoce su rival

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar ya saben lo que les espera en su regreso al circuito tras disputar la Laver Cup, ambos, y la Copa Davis el madrileño. Los dos se han inscrito en el ATP 500 de Tokio, que se disputa al mismo tiempo que el de Pekín y precede al penúltimo Master 1.000 del año, que se juega en Shanghai.

Alcaraz lo disputa después de haber acabado en el US Open con las dudas que había por su regreso. Pero, también, habiendo ratificado en la Laver Cup que está ahora aún mejor que en Nueva York tras dos semanas más de preparación.

Falta le hará, porque el sorteo del cuadro final ha deparado una andadura muy complicada para el tenista murciano, que defiende título en Tokio tras alzarse con el triunfo en la pasada edición.

Pese a ser un ATP 500, el nivel del mismo es importante. Sólo hay que ver algunos de los tenistas que están jugando la fase previa para darse cuenta. Entre ellos están Arthur Fils -aunque éste fue por un error al inscribirse-, Stefanos Tsitispas, Danniel Vallejo, Jaime Faria o un Jaume Munar que ya ha pasado la primera ronda tras ganar al estadounidense Marcos Giron.

Norteamericano será también el primer rival de Carlos Alcaraz, ya que debutará ante Alex Michelsen en primera ronda. Su camino no se alivia con el paso de las rondas, ya que Arnaldi sería su contrincante en segunda ronda, siempre que gane al joven Sakamoto, mientras que más adelante ya le esperarían en cuartos, Tommy Paul o Alejandro Tabilo, y las opciones para semifinales sería Taylor Fritz -con el que se enfrentó en la Laver Cup-, Lorenzo Musetti o Casper Ruud.

Alcaraz, no obstante, llega pletórico tras ganar sus dos partidos en la Laver Cup. "Me encanta formar parte de esto y me ayuda a recuperar la alegría cuando juego. También me ayuda mucho a encontrar de nuevo mi mejor tenis cuando estoy en pista y me ayuda mucho para el próximo torneo. Eso es lo que este tipo de eventos me aportan", explicó el de El Palmar.

Rafa Jódar, ante un rival de una previa de mucho nivel

Rafa Jódar va por la otra parte del cuadro y debutará con un tenista de la fase previa, algo que, viendo el nivel ya comentado, puede ser más un problema que un alivio, ya que le va a tocar un jugador de mucho nivel y con dos partidos de adaptación más que el madrileño.

Matteo Berrettini o Alejandro Davidovich, que juega hoy las semifinales del Chengdu Open, sería su rival en a siguiente ronda y ya podría vérselas con Jiri Lehecka o Frances Tiafoe en rondas más avanzadas.

Jódar ha demostrado en la Davis y la Laver Cup haber olvidado el tropiezo en el US Open, donde llegaba de hacer una gran gira norteamericana y se vio totalmente superado en su debut.

El del CT Chamartín espera poder cuajar un gran final de temporada, donde tiene un objetivo claro: la Copa Davis. "El 'Top 10' no debe ser un objetivo, lo principal es acabar bien el año en los dos meses que quedan. Si no se consigue esa meta, intentar hacerlo lo mejor posible", afirma sobre una fase en la que apenas defiende puntos y en la que podría subir mucho.

"La Copa Davis es una motivación extra. Va a ser el último torneo de este año y será especial si David, el capitán, confía en mí y me llama para ir a Bolonia. Yo estaré disponible", advierte Rafa Jódar.