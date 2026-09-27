Críticas a Luis de la Fuente desde México por no llevar a Óliver Torres, ex del Sevilla, a la Selección Española: "Que alguien le diga que es español"

Un conocido comunicador mexicano reprocha al seleccionador español que haya obviado al extremeño, relanzado por Matías Almeyda, y le recuerda su lugar de nacimiento

Las convocatorias de la Selección Española, y de todas en general, siempre generan malestar por la ausencia de algún futbolista en concreto por su momento de forma, pero lo que quizás no esperaba Luis de la Fuente es que le llegaran críticas desde México por un jugador que hace tiempo que no está en la órbita del combinado español.

Y es que en el país azteca, un conocido comunicador ha reprochado al técnico riojano que no haya tenido en cuenta al exsevillista Óliver Torres en la última lista al considerar que se encuentra a un nivel en Rayados de Monterrey merecedor de vestir la elástica nacional.

De este modo, Álex Vargas, a través de su cuenta de Instagram, considera injusto que el centrocampista no haya sido considerado por España y le manda un mensaje directo al técnico.

Reproche y petición a De la Fuente desde México: "Es español"

"Óliver es el gran ausente en España. Que alguien le diga al señor Luis de la Fuente que Oli nació en Navalmoral de Mata, en el municipio de Cáceres. Es español. Sin duda el mediocampista del Monterrey es el gran ausente en la convocatoria de España para la fecha FIFA", señala el periodista en sus redes sociales, en las que hace hincapié en el gran rendimiento del futbolista a las órdenes de otro exsevillista, Matías Almeyda.

"Basta con ver esos números y las calificaciones de Óliver, donde se puede ver que en los últimos meses su calificación en Rayados está pintada de VERDE y no baja de 7", apunta Vargas, que culmina con una petición al técnico español: "Luis de la Fuente, haz la llamada".

Almeyda, clave en el resurgir de Óliver Torres

Lo cierto es que desde México se insiste en que la llegada del 'Pelado' a Monterrey ha revitalizado al extremeño, que atraviesa por su mejor momento desde que aterrizó en el fútbol mexicano procedente del Sevilla.

No obstante, resulta muy improbable, por no decir imposible, que esta deseo verbalizado desde México llegue a convertirse en realidad, porque difícilmente, a sus 31 años, Óliver Torres dará el salto a una Selección Española con una feroz competencia en un centro del campo lleno de estrellas.

Cabe recordar en este sentido que Torres, habitual en las categorías inferiores de la selección, nunca ha llegado a enfundarse la camiseta de la Absoluta y casi seguro que no va a suceder por mucho haya recuperado una buena versión y que insistan desde México.