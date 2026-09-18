De la Fuente se olvida de Álvaro Valles para sorprender con un 'tapado' que fue su competencia en Las Palmas: "No ponía mala cara"

A pesar de su rendimiento excelso en el Betis, el seleccionador ha obviado al rinconero para optar por un meta que pasó desapercibido en España, pero que ahora es titular en el Inter, y que, curiosamente, fue compañero del bético

El excelso rendimiento de Álvaro Valles en lo que va de campaña, con intervenciones determinantes prácticamente en todos los partidos de la presente campaña situaba al meta bético como candidato a ocupar la vacante dejada en la Selección Española por el lesionado Joan García.

Por ello, en La Palmera se encontraban muy pendientes del anuncio de la primera lista oficial de Luis de la Fuente tras proclamarse campeón del mundo ante la posibilidad de que el rinconero se estrenara como internacional por su altísimo nivel.

De hecho, había muchas esperanzas de que eso ocurriera, pues ha demostrado hasta ahora ser el portero más en forma de LaLiga, pero la publicación de la convocatoria de 26 ha acabado con la ilusión de Valles, tanto en cuanto el seleccionador riojano se ha olvidado de él para decantarse por otra opción.

De la Fuente prefiere a Josep Martínez, otro meta que juega fuera de España

En este sentido, De la Fuente ha sorprendido con la citación de un 'desconocido' para el gran público español al no haber destacado en el fútbol patrio, si bien a nivel internacional si resalta como portero titular del Inter de Milán. Y es que el elegido para completar la portería, conformada por los fijos Unai Simón y David Raya, ha sido Josep Martínez, meta de 28 años nacido en Alzira y que ahora mismo ocupa la titularidad en el equipo neroazzurro.

Por tanto, el seleccionador se lleva a dos porteros que juegan fuera de España, casos de David Raya, meta del Arsenal, y del mencionado Josep Martínez, que se formó en la cantera blaugrana para después firmar por Las Palmas, donde curiosamente compartió portería con Álvaro Valles.

Valles y Martínez compitieron por un puesto en Las Palmas

De hecho, aquella campaña jugaron prácticamente los mismos partidos en Segunda división, con 23 partidos para Josep Martínez y 21 para Álvaro Valles, que le arrebató la titularidad a mitad de campaña para alternar ambos en la recta final. El entrenador por entonces del cuadro canario era Pepe Mel, que contó con ambos cancerberos.

En su momento, Álvaro Valles ya se refirió a Josep Martínez cuando competían por un puesto: “Llevo más de un año junto a Josep. Cuando él jugaba yo no ponía mala cara. Él tampoco ahora. El míster tomará las decisiones”.

Después, Josep Martínez pasó por Leipzig y Genoa para firmar por el Inter el verano de 2024 a cambio de 14 millones de euros.