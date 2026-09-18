Enfado de Chimy Ávila con un periodista tras su salida forzada del Betis: "¿Me ves como una croqueta?"

Firmado por Independiente después de que el Betis rescindiera su contrato, el rosarino tuvo un encontronazo con un periodista cuando le preguntó por su estado físico tras haber sido víctima de 'memes'

El Betis evitó el pasado verano un nuevo 'culebrón' con el Chimy Ávila y resolvió su salida por la vía rápida ante las reticencias del delantero de abandonar La Palmera con la intención de consumar su contrato.

De ese modo, el club heliopolitano renunció a hacer caja con un traspaso y activó la cláusula que recogía su contrato para rescindir de forma unilateral el último año de vinculación del argentino y abrir cuanto antes sitio en la plantilla.

Libre ya en el mes de julio, el rosarino escuchó las ofertas que le llegaron y no tomó una decisión definitiva hasta mediados de agosto cuando finalmente se decantó por volver a su país para militar en el Independiente de Avellaneda.

Mal comienzo de Chimy Ávila en Independiente

Un fichaje que despertó muchas expectativas en el 'Rojo' por la carrera desarrollada en Europa por el delantero y al considerar que con 32 años todavía podría brillar en el fútbol argentino, si bien sus comienzos no han resultado para nada sencillos, hasta el punto de ser muy criticado al principio por su estado físico en su estreno.

De este modo, debutó contra Gimnasia el 31 de agosto en la derrota con 0-3, con un total de 31 minutos en los que dejó malas sensaciones y provocaron tanto reproches como ciertas burlas, siendo objeto de 'memes'. Tanto es así que en el siguiente choque, contra el Central Córdoba, no dispuso de ningún minuto con el consecuente incremento de la inquietud.

Debut como titular y encontronazo con un periodista

Sin embargo, el lunes, en el choque contra San Lorenzo, el técnico Jádson Viera decidió entregarle por primera vez la camiseta de titular y mejoró sus prestaciones, disfrutando de un total de 81 minutos en el empate a un tanto con los Almagro.

No obstante, Chimy fue más protagonista por lo ocurrido después, cuando tuvo un encontronazo con un periodista cuando le preguntó si se encontraba mejor físicamente que cuando llegó. Cuestión que no le hizo ninguna gracia al rosarino, que replicó de mala manera y con una llamativa apreciación.

"¿En qué versión llegué? No sé cómo me viste. No, no, no. ¿Me viste como una croqueta o me viste como qué?", espetó al periodista el exdelantero del Betis para después dejar entrever que no le importaba la opinión ajena sobre su estado y rendimiento.

"Contento" de haber elegido Independiente

"Yo estoy contento. Estoy en un equipo grande. Trato de hacer las cosas como corresponde y después, al final, es un mundo libre de hablar y de expresarse y yo lo acepto", señaló el ariete, muy tenso durante la conversación con el comunicador.

En total, Chimy Ávila ha disputado hasta ahora en Independiente un total de 111 minutos repartidos en dos choques en lo que no se ha estrenado como goleador.