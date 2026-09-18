Castigo "injusto" para Deossa y Cucho Hernández: se quedan fuera pese al gran momento del Betis

Tras alargar la brillante racha ante el Getafe, los dos colombianos recibieron la mala noticia de que su rendimiento en el Betis ha pasado desapercibido para el seleccionador cafetero, lo que ha causado indignación en Colombia

En plena fiesta verdiblanca por la espectacular racha de resultados y las sensaciones que transmite el equipo, dos activos de Pellegrini recibieron un revés al no ver premiado su rendimiento ni la visibilidad del Betis en la convocatoria de su selección.

Y es que tanto Nelson Deossa como Cucho Hernández tenían muchas esperanzas depositadas en integrar la convocatoria de Colombia para los tres compromisos del próximo y largo parón internacional, pero, sin embargo, ninguno de los dos ha entrado en los planes de Néstor Lorenzo a pesar de las expectativas generadas en los medios y en la afición cafetera por la posible presencia de los dos futbolistas verdiblancos.

Cucho, por detrás de cinco delanteros en clubes de menor calado

Cabe recordar que Cucho Hernández estuvo en el Mundial, para el que fue duda hasta el último momento, puesto que resulta obvio que, por la razón que sea, no entra en sus preferencias pese a su rendimiento en La Palmera y tratarse en los últimos tiempos de uno de los delanteros más en forma de su país.

Sin embargo, en esta ocasión ha preferido llamar a puntas que militan en clubes de menor rango, casos de Kevin Viveros, del Athletico Paranaense brasileño; Carlos Andrés Gómez, de Vasco da Gama; Camilo Durán, del Celtic de Glasgow; Óscar Perea, de Club América; y Luis Suárez, el más conocido y que milita en el Sporting Clube portugués.

No es la primera vez que Lorenzo prescinde de Cucho, sin atender a sus números ni protagonismo en Betis y se trata de una decisión que cuesta entender en tierras colombianas, donde, como apuntan a esta redacción, consideran "injusto" que no haya citado ni al delantero ni a Nelsson Deossa.

Indignación por dejar fuera de la lista a Deossa

No en vano, el de Marmato ha vuelto al candelero por su creciente importancia en el Betis en el presente curso tras estar a punto de salir en verano. El centrocampista ha aprovechado los minutos y tras la exhibición en la segunda parte contra el Villarreal, Pellegrini le entregó la camiseta de titular contra el Getafe y respondió con una actuación muy destacada, hasta el punto de que se llevó el MVP.

"No me esperaba ser elegido MVP, pero siempre salgo a la cancha a dar lo mejor de mí para el equipo. Si me dan ese reconocimiento significa que hice las cosas muy bien", señaló Deossa tras el partido, poco antes de que se hiciera oficial la lista de Néstor Lorenzo, en la que no aparece su nombre.

El seleccionador lo incluyó en la prelista para el Mundial, pero no se lo llevó, lo que entonces tenía lógica al no disfrutar de continuidad en el Betis, pero ahora está pujante y ha sorprendido mucho su ausencia, cuando, además, el técnico ha realizado una especie de revolución generacional.

Tanto es así que fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo después de conocerse la convocatoria, afean a Lorenzo ignorar a Deossa cuando es un perfil de jugador que le falta a la selección: "No tenemos ningún jugador como Deossa. Mal el seleccionador".

Álvaro Fidalgo, citado por el nuevo seleccionador mexicano

Por el contrario, pese a no disfrutar de continuidad en el Betis, Álvaro Fidalgo sí ha sido convocado de nuevo por México en la primera convocatoria de Rafael Márquez como seleccionador azteca.

El combinado mexicano disputa tres amistosos en el parón, dos en casa, ante Colombia y Perú los días s 26 y 29 de este mes, y uno fuera ante Estados Unidos el 4 de octubre.