Pellegrini admite estar "motivado" con este Betis: adulador con Ceballos, arropa a Abde y presume de números

El técnico chileno no quiso complicarle más la vida a Luis de la Fuente ante el gran momento de forma que atraviesa Álvaro Valles y tampoco quiso responder a las acciones polémicas de las que se quejó el entrenador del Getafe CF, José Bordalás

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha confesado que el brillante inicio de curso de su equipo le resulta del todo "motivador"; pero al mismo tiempo se muestra ambicioso y reconoce que ante el Getafe CF ha vuestro a demostrar que tienen detectado el problema, deben mejorar su pegada porque genera mucho peligro, pero también tiene la solución, una solidez defensiva excepcional.

En este sentido, ha elogiado la capacidad del Betis para dejar la portería a cero por cuarto partido en seis jornadas de LaLiga EA Sports y ha reconocido los méritos de Álvaro Valles para ir con la selección española. Además, se ha mostrado cariñoso con Dani Ceballos y con Ez Abde, que ha marcado "un gol muy importante para él". Ahora, cruza los dedos para que Marruecos también le dosifique su puesta a punto.

Gran comienzo de temporada a pesar de la escasa pegada

"La verdad es que estoy muy contento de tener 15 puntos de 18. No es fácil, máxime tras habernos enfrentado a un puntero de Francia en la Champions y ganado. Creo que es un comienzo muy motivador, pero un comienzo también de mucha exigencia. Hay que continuar intentando llegar siempre lo más arriba posible", ha explicado Pellegrini ante las cámaras de DAZN tras la victoria ante un Getafe CF que siempre vende cara la derrota: "Sí, sin lugar a dudas es un equipo complicado, defiende mucho y son muy fuertes".

"Por suerte logramos convertir el gol y tuvimos también tres o cuatro ocasiones de gol bastante claras para ampliar el marcador. Estuvimos muy bien en defensa, ellos prácticamente no llegaron a la portería nuestra. Así que me voy contento, porque si no se puede hacer más de un gol, tenemos que saber mantener la portería en blanco. Pero siempre teniendo posesión del balón en campo contrario y siempre intentando buscar el segundo gol", ha analizado.

Un gol muy importante para Abde, quien aún necesita ser dosificado

"Sí, sin lugar a dudas. Es que hace mucho tiempo que no marcaba. Han sido prácticamente cuatro meses sin poder jugar con continuidad. Por eso le hacemos jugar también máximo 70 minutos. Ahora tiene también la reincorporación a la selección de Marruecos y es un jugador muy importante. Es un jugador con mucha potencia que nos marca una diferencia.

Pellegrini no entra en la polémica

"No lo he visto, la verdad que no he visto la repetición del gol, así que no le podría decir si hay mano o no (de Abde, en la acción del 1-0). Pero si no era el gol, también tuvimos dos tiros a los palos, tuvimos varias atajadas del portero de ellos... Yo creo que si hay un justo vencedor, fuimos nosotros. Ya dije: el Getafe defendió muy bien, es un equipo complicado, pero a portería prácticamente no llegó".

Álvaro Valles, selección

"Bueno, ser seleccionador es muy difícil. No solamente en los puestos de portero, en todos los puestos del campo, también con tantas alternativas en tantos equipos. Estoy seguro de que Luis de la Fuente va a saber elegir a los mejores".

La vuelta a casa de Dani Ceballos

"(La ovación al entrar) es muy importante para un jugador que además salió de aquí, de la cantera, que se fue nada menos que ocho o nueve años a un equipo como es el Real Madrid, en el que no es fácil mantenerse tanto tiempo. Ha vuelto con mucha ilusión, teniendo quizás distintas alternativas. Esperó al Betis hasta el final, porque quería volver aquí, a su casa. Así que está siendo un aporte muy importante".