Junior Firpo da la razón a Bordalás y no le ve techo a este Betis: "Todos estamos enchufados"

El lateral zurdo levanta la mano para entrar en una rotación con plenas garantías de rendimiento y considera que Manuel Pellegrini tiene mucho para elegir a la hora de conseguir que este equipo pueda mantener este ritmo competitivo tan alto durante toda la temporada. "El año pasado no fue bueno, pero estoy aquí para dar la vuelta a la situación"

"Todos estamos enchufados". El Real Betis ha sumado su quinta victoria liguera de la temporada ante el Getafe CF en un partido en el que Manuel Pellegrini ha hecho siete cambios en el once. Uno de los beneficiados por las rotaciones ha sido Junior Firpo, que se congratula de haber podido completar los 90 minutos y considera que José Bordalás tenía razón cuando decía que los verdiblancos pueden confeccionar dos onces en los que sería imposible diferenciar al titular del suplente.

En este sentido, Junior admite que en la temporada de su regreso a casa estuvo muy por debajo de lo esperado; pero ahora mismo por fin se siente bien físicamente y anuncia que sigue en el Betis para dar la vuelta a la situación. El lateral zurdo felicita a todos sus compañeros por este sensacional inicio de curso y, sin despegar los pies del suelo, considera que esta plantilla "no tiene techo" y debe luchar por repetir clasificación para la Champions.

Junior Firpo celebra titularidad, victoria y portería a cero

"Sí, la verdad es que estamos muy bien. Creo que, como podéis ver, toda la plantilla está enchufada. El míster tiene confianza absoluta para hacer rotaciones porque sabe que, prácticamente, ponga a quien ponga cumplimos todos. Después de la derrota ante el Levante, no es nada fácil hacer lo que hemos hecho de ganar estos partidos seguidos y estamos muy contentos", ha explicado en la zona mixta de La Cartuja ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo.

Autocrítica y mensaje firme: busca su mejor versión

"Me siento muy bien. El año pasado tuve la mala suerte de tener varias lesiones seguidas que no me dejaron coger ritmo en ningún momento de la temporada. Creo que ha sido muy beneficioso para mí hacer la pretemporada completa, aparte de prepararme antes de la pretemporada, que estuve preparando más a conciencia. Los jugadores, aunque a veces creáis que no, somos los más críticos con nosotros mismos. Sé que el año pasado no fue para nada un año bueno y estoy aquí para darle la vuelta a la situación".

El Betis se mantiene tercero en LaLiga, con 15 puntos de 18

"No, no creo que nadie pensara en este comienzo de liga. Nosotros confiamos en nosotros mismos, pero vamos, como ya he dicho, está todo el mundo enchufadísimo. Creo que hay una competitividad muy sana en todos los puestos de la plantilla y eso al final ayuda mucho", ha añadido el lateral izquierdo hispano-dominicano, que ha completado los 90 minutos.

"La exigencia, mientras sea positiva, siempre ayuda. Lo creo es que no tenemos que confundirnos y pensar que ahora tenemos que ganar todos los partidos y que vamos a ganar todos los partidos. Es fútbol, todo puede pasar. Puedes perder 5-2 contra el Levante y luego ganarle al Real Madrid. Lo más importante, creo, es que la plantilla está muy comprometida, que todos estamos muy metidos y que todos vamos al mismo objetivo", ha añadido.

El techo por descubrir de este Betis

"Ahora mismo no sé dónde está. Creo que no tenemos techo, sinceramente, porque sacamos partidos aun cometiendo pequeños errores... El otro día decía Bordalás que el Betis podía hacer dos equipos y no se sabía cuál era el titular y cuál era el suplente. Eso habla muy bien de la plantilla, por la competitividad; y de la dirección deportiva, que ha reforzado puestos que eran necesario reforzar. Se ha sacado lo mejor de cada uno".

¿Objetivo, repetir en Champions?

"Hombre, ya que estamos aquí, ya que estamos aquí y hemos sacado toda esta victoria, ¿por qué no?", se pregunta Junior. "Ahora mismo, le sacamos 13 puntos al Villarreal, que entre comillas es nuestro máximo competidor. Estamos empatados con el Madrid en el segundo puesto. Ya que estamos aquí, vamos a por todas, ¿no?", ha apostado Junior.

Junior pide el Balón de Oro para Fabián y cariño para Dani Ceballos

"Hombre, a mí me encantaría que lo ganara Fabián, la verdad. Prácticamente crecimos juntos aquí y luego nos hemos ido encontrando en otras facetas. Lo conozco, conozco a su familia y me alegraría muchísimo por él y, bueno, creo que, hablo por todo el beticismo: nos alegraríamos muchísimo por Fabián".

"En el tema de Dani, él solo le va a dar la vuelta. Dani es un jugador increíble, hoy se ha visto, ha salido, ha cogido la pelota, ha generado juego, ha generado ocasiones y es un jugador con mucha personalidad. Así que no creo que haya que preocuparse por Dani. Él sabe perfectamente. Lleva muchísimos años en el fútbol, ha jugado más de 200 partidos en el Real Madrid y no es por casualidad", ha opinado sobre la vuelta del utrerano.