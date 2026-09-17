Dani Ceballos, emocionado por la abrumadora respuesta de la afición del Betis: "Ahora me toca a mí"

El centrocampista utrerano volvió a jugar un partido como local vestido de verdiblanco después de nueve años de amor en la distancia pero también de algún que otro desencuentro que le hacía temer que se escuchase algún que otro pito. Nada más lejos: el público le ovacionó a su entrada al campo y dio la cara para defenderle tras una tarrascada de Gudelj

Era el Día D. Dani Ceballos jugó muy buenos minutos el ratito que Manuel Pellegrini le dio en el tramo final del partido ante el Villarreal CF, pero su verdadero redebut en el Real Betis era el día en el que se reencontrase con la afición. En estos nueve años fuera de casa ha habido varios desencuentros, pero este jueves ha quedado demostrado que el beticismo está con el utrerano y es consciente del esfuerzo que ha hecho por regresar.

En su estreno en La Cartuja, el público le ha recibido con una atronadora ovación cuando entró en sustitución del no menos agasajado Isco Alarcón y luego ha dado la cara por él, levantarse a recriminar al exsevillista Nemanja Gudelj una dura entrada sobre el '25'. Y para redondearlo todo: victoria ante el Getafe CF, 15 puntos de 18 y tercero en LaLiga EA Sports.

Ceballos, feliz por su vuelta a casa, agradece el recimiento del beticismo

"Bueno, un reencuentro después de mucho tiempo pero lo más importante es la victoria. Es un día especial para mí, por cómo la gente me ha recibido y estoy muy feliz. Ha sido larga la espera, es verdad que más de lo que podía haber sido, pero estoy muy feliz sobre todo por los tres puntos, porque la gente ha respondido como yo creía y la verdad es que ahora me toca a mí devolverle la confianza en el terreno del juego", ha expresado Dani Ceballos ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo.

"Me siento muy feliz. El club va creciendo a pasos gigantados. Me fui de un gran club, pero ahora es para mí un gigante de España. Tenemos que tener los pies en el suelo, tener respeto hacia todos los demás equipos, pero tenemos un equipo bastante competitivo; con 25 jugadores que están en una dinámica espectacular y, sobre todo, que están muy bien acompañados por lo que el míster nos va diciendo en el día a día. Feliz por estar aquí y de, poco a poco, ir cogiendo sensaciones. No es fácil para mí", ha añadido.

"Tenía dudas de si habría algún pito, pero sabía que habría aplausos"

"Si te digo la verdad, de esta vuelta me quedo con el cariño, con el cariño de la gente. Sabía que habría aplausos, pero tenía algo de dudas por si podía haber pitos. Me siento bien, muy cómodo y con mucha confianza, por parte de mis compañeros, del míster y lo de hoy me ratifica sobre todo que también por parte de la afición".

"Ahí estaba, pidiendo entradas a los compañeros; pero, feliz, feliz, feliz... Sobre todo porque estoy en mi casa, estoy con mi gente, con mi familia y a partir de ahora sólo queda crecer", ha continuado, confirmando que muchos seres queridos estaban en la grada para no perderse este día.

Las diferencias entre el Dani Ceballos que se fue en 2017 y el que regresa en 2026

"Bueno, a nivel personal soy completamente diferente. Tiene una estabilidad emocional muy buena, una familia muy bonita... creo que es un Dani Ceballos totalmente diferente al que se fue. En el tema futbolístico creo que era un jugador que podía jugar en diferentes posiciones, ahora me encuentro mucho más cómodo en el doble pivote o incluso por detrás del delantero. Creo que he llegado en la mejor época del futbolista, con 30 años, con experiencia y a partir de ahora sólo me queda trabajar para dar mi mejor versión", ha insistido sobre sus ganas de devolver tanto cariño con buen juego.

"Ahora mismo tengo siete u ocho entrenamientos con el equipo y 30 minutos de partido. Estoy al 70%; pero ahora viene un parón, que tendré la capacidad de acumular entrenamientos y un partido amistoso que podré jugar un poco más. A partir de ahí, iremos viendo la mejor versión de Dani Ceballos", ha prometido sobre este largo parón de tres semanas.

Tiene claro a quién le daría el Balón de Oro: Fabián o Mbappé

"Bueno, hay un revuelo muy grande con eso. Fabián, a nivel colectivo, ha ganado prácticamente todo y si no lo gana Fabián, que lo gane Kylian Mbappé".