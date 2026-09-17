Puntos uno por uno del Real Betis frente al Getafe: Aunque no haya brillantez, siempre habrá Abde

El equipo de Manuel Pellegrini vuelve a conseguir una gran victoria en La Cartuja por un gol a cero frente un sólido Getafe y permitiendo ser el actual tercer clasificado de LaLiga; así lo vivimos y contamos en directo

Quince de dieciocho posibles. No hay mejor manera posible para poder definir este encuentro que ha vuelto a significar una victoria en casa para el equipo de Manuel Pellegrini. A pesar de que no haya sido un partido que vaya a pasar a la historia por ser entretenido, ha sido el Betis el que ha contado con las mejores ocasiones. Fue Abde, al borde del descanso, el que finalizó una gran jugada personal. Pero tanto Antony como Isco pudieron haber aumentado la ventaja mucho antes.

Las notas béticas frente al Getafe

Álvaro Valles: 8

Una vez más (es que ya cansa, en el buen sentido de decirlo) crucial para el Real Betis. El meta sevillano, a pesar de que tuvo algún error en la salida de balón, volvió a hacer un gran ejercicio de intervenciones de mérito que dejaron con vida a los de Pellegrini.

Ángel Ortiz: 5

La tarjeta amarilla le marcó mucho e, incluso, existía el runrún de que podía caer expulsado al mínimo error. Sin embargo, el lateral no ha estado mal en las combinaciones con Antony en ataque y no ha sufrido mucho atrás. Sustituido al descanso por Bellerín.

Natan: 7

El brasileño, en su línea. Ante un Getafe que tampoco es que se haya mostrado mucho en área rival, ha sido capaz de poder atajar de raíz las pocas que han sido. Homenajeado en la previa del encuentro por cumplir cien partidos.

Valentín Gómez: 7

Se puede equiparar su rendimiento, en la tarde de este jueves, al de Natan. Y es que el argentino ha demostrado seguridad y buen hacer en la salida de balón, algo que ya es habitual en él.

Junior Firpo: 4'5

Una vez más, la nota discordante de este equipo. En algunas ocasiones superado, en otras salvando bien la papeleta. Pero sigue mostrando debilidad en una parcela clave para el equipo de Manuel Pellegrini. Quitando la crítica, no ha sido su peor partido como verdiblanco.

Facundo Bernal: 7

Algo más eclipsado por un buen Deossa pero, de nuevo, partido más que aseado por parte del brasileño. Bien tanto en la salida de balón como en la contención.

Deossa: 7'5

Partidazo del centrocampista cafetero en la tarde de este jueves. Se nota que está enchufado, ya lo demostró en Villarreal y lo hizo de nuevo frente al Getafe. Superioridad en el centro del campo y siendo el primero en mostrarse en las jugadas de ataque. Se quedó a escasos centímetros de uno de los goles de la temporada. Esta versión sí es la que quiere el beticismo.

Isco: 7

Al malagueño, únicamente, le ha faltado suerte de cara a puerta. Por el resto, gran partido del mediapunta bético. ¿Muy lejos de su mejor versión? Evidentemente. Pero son pasos que ilusionan, teniendo una clara en la segunda mitad dentro del área para haber metido ese tanto que anhela. Incluso se atrevió con la chilena. Como se dicen con las notas escolares, poco a poco.

Abde: 8

El gol que tanto anhelaba Abde. Inicia la jugada y la acaba finalizando. Sigue siendo ese jugador que desborda y aporta lecturas diferentes de encuentro. Todo esto tras una semana donde lo ha pasado mal tras todo lo acontecido el lunes. Tanto clave y merecido.

Antony: 8

Gusta ver a ese Antony que, poco a poco, sigue recuperando buenas sensaciones. Tras varios encuentros donde fue determinante, ha vuelto a demostrar un gran ejercicio de verticalidad y electricidad. Un disparo suyo, desde la frontal del área, estuvo a punto de convertirse en uno de los goles de la temporada bética. También tuvo esa última que provocó su desesperación. Buen encuentro en líneas generales.

Parrott: 6'5

A un delantero se le piden goles. Evidentemente. Pero también que sepa entenderse bien en las combinaciones, y la definición de esto último está en el gol de Abde. El irlandés, en este caso, el que le brinda el balón atrás al marroquí.

Pellegrini: 7

Da igual el contexto de partido. Si es de presencia ofensiva como el del lunes, o de más contención como frente al Getafe. El equipo responde igual, y de eso tiene mucho mérito el chileno.

Bellerín: 6

El lateral sustituyó a un Ángel Ortiz que se marchó tras ser amonestado en los primeros minutos. Y pudo cumplir sin problemas.

Ceballos: 6

El redebut del utrerano en La Cartuja, fecha más que especial. Todavía queda que siga dando pasos para que se acople a la plantilla, ya que ha admitido que está a un 60-70%. Pero gran puesta en escena.

Cucho Hernández: 5

Pocas ocasiones para el cafetero en los minutos que estuvo.

Riquelme: 5

Tuvo una buena ocasión en la que intervino bien David Soria.

Fidalgo: SC