Betis - Getafe: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El Betis recibe hoy en La Cartuja a un Getafe en horas bajas inmerso en una racha brillante que desea prolongar con el cuarto triunfo consecutivo

El Betis ha pisado el acelerador en el arranque de la temporada y recibe hoy en La Cartuja al Getafe con la moral por las nubes después de firmar tres grandes victorias consecutivas ante Real Madrid, Lille en Champions y Villarreal.

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La exhibición de poderío en La Cerámica ante un teórico rival directo por la Champions le posiciona como firme candidato a clasificarse de nuevo para la elite continental y refuerza la hoja de ruta de Pellegrini.

Con el Real Madrid a tiro

Así, con 12 puntos de 15 posibles merced a la victoria 150 de Pellegrini como bético, el Betis ha igualado los tres mejores arranques de su historia y marcha tercero en la tabla con la posibilidad de dar caza al Real Madrid, con un partido más, si se impone a los azulones.

Y es que, de momento, el Betis solo ha cedido puntos en el partido más factible sobre el papel, pues cayó goleador en el Ciutat de Valencia en un encuentro para olvidar, pero del que se ha repuesto con creces.

El Getafe, en la zona baja con solo tres goles a favor

Enfrente tendrá a un Getafe con solo cinco puntos en cinco partidos al ganar un único choque, sumar dos empates y sufrir dos derrotas. De hecho, los de José Bordalás encadenan tres jornadas sin una victoria después de haberse impuesto en la jornada 2 al Racing, por lo que llega con necesidades de sumar de tres después de dos empates consecutivos. Hasta ahora, los azulones solo suman tres goles en las cinco jornadas disputadas.

Betis-Getafe: ¿A qué hora arranca el partido?

El partido entre verdibancos y azulones, correspondiente a la jornada 6 del campeonato liguero, se jugará en el Estadio de La Cartuja este jueves 17 de septiembre de 2026, a partir de las 19:00 horas, por lo que ocupa la primera franja horaria de hoy, antes de la cita entre Málaga y Villarreal.

Betis-Getafe: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido de LaLiga que mide las fuerzas del Betis de Pellegrini y el Getafe de Bordalás se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN. Como es habitual, existe la posibilidad de visionarlo en diversos dispositivos a través de las aplicaciones del operador.

Betis No Iniciado - Getafe

Betis-Getafe: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de por televisión, también puedes seguir este atractivo partido sin perderte absolutamente nada en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo con un pormenorizado minuto a minuto a través de www.estadiodeportivo.

La cobertura de ED continuará una vez terminado el duelo en La Cartuja, con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las puntuaciones de los futbolistas béticos.