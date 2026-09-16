Baja prolongada más de lo esperado y el mismo descarte en la lista del Betis para recibir al Getafe

Diego Llorente permanece en la enfermería junto a Aitor Ruibal y se cae nuevamente de la convocatoria de Pellegrini, que cuenta con todos sus jugones y llama nuevamente a Iker Losada

Después de la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, el Betis comunicó oficialmente la convocatoria para el partido de este jueves contra el Getafe en La Cartuja, correspondiente a la sexta jornada del campeonato liguero.

Una lista de 24 futbolistas que no depara novedades reseñables con respecto a la del choque del lunes contra el Villarreal tanto en cuanto no se encuentran a disposición ninguno de los dos ausentes ante La Cerámica.

Ya se sabía que Aitor Ruibal no iba a entrar, pues continúa con su recuperación, pero si se contaba en un principio con el regreso de Diego Llorente tras quedarse fuera a última hora contra los amarillos.

Diego Llorente no se recupera a tiempo

Cabe recordar que el central sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz por un fuerte golpe en el partido contra el Real Madrid, si bien logró esquivar el quirófano y se estimaba que estaría pronto a las órdenes del técnico. Sin embargo, el madrileño continúa en el dique seco y se estará otro partido de baja al no haber desaparecido las molestias referidas por Pellegrini en la rueda de prensa del pasado domingo.

Por tanto, Aitor Ruibal y Diego Llorente son las únicas bajas obligadas en la lista de Manuel Pellegrini, que, una vez más, cuenta con el grueso de su plantilla y con la totalidad de los pesos pesados una vez que Abde está integrado en la dinámica de grupo y ya regresó contra el Villarreal, y Ceballos se redebutó como bético.

En este punto, cabe recordar que Lo Celso se sumó contra los castellonenses tras superar su dolencia y que Isco Alarcón se encuentra en buen estado físico, como refleja sus cuatro titularidades consecutivas.

Morante, el 'descarte' de Pellegrini, que se lleva a Losada

Esto quiere decir que el técnico chileno se ha enfrentado al bendito problema de tener que hacer un descarte, lo que en cualquier caso, con dos ausencias, se resumía en dejar fuera a Iker Losada, presente en Villarreal, o a José Antonio Morante, que no viajó a tierras castellonenses. Finalmente se ha decantado por el gallego para que el cigarrero continúe con minutos y no cortar su proyección.

Como es habitual, tras la recuperación de Diego Conde, Pellegrini se lleva a tres porteros, completando la convocatoria el meta canterano Manu González.

La convocatoria para la visita del Getafe

Esta es la lista completa para el partido de este jueves contra el Getafe: Álvaro Valles, Bellerín, Natan, Bartra, Facundo Bernal, Antony, Fornals, Cucho Hernández, Ez Abde, Fran García, Ángel Ortiz, Iker Losada, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Parrott, Lo Celso, Marc Roca, Isco, Junior, Dani Ceballos y Manu González.