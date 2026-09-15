Abde recibe graves amenazas por apoyar a Ceuta en el Villarreal - Betis: "Hoy vivirás aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida"

El extremo bético ha sido víctima de duro ataques en redes sociales por lucir ayer una camiseta en solidaridad con el pueblo ceutí, pero también ha recibido marroquí: "Es un despropósito"

Ez Abde reapareció en la victoria contra el Villarreal para evidenciar que mantiene el nivel que lo encumbró el curso pasado con una actuación sobresaliente, si bien, por desgracia, su protagonismo trascendió lo meramente futbolístico y se convirtió en víctimas de amenaza por el mero hecho de apoyar al pueblo ceutí.

Y es que, como el resto de compañeros, tal y como habían acordado Villarreal y Betis, saltó al terreno de juego con una camiseta en la que se podía leer "todos somos caballas" en solidaridad con la situación que sufren los ceutís por la crisis migratoria que comenzó a finales de julio.

Las críticas se convierten en amenazas: "Pasarás el peor día de tu vida"

Este gesto solidario al que se sumó el internacional marroquí ha provocado indignación en Marruecos por el hecho de que luciera dicha camiseta y se ha traducido en redes sociales en numerosas críticas, no solo procedente del país norteafricano, hasta el punto de que en la cuenta del futbolista bético se ha traspasado una peligrosa línea con el lanzamiento de graves amenazas directas.

"Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanecen en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende, pierde el respeto antes de perder su patria", reza uno de los mensajes escritos en el perfil del futbolista, que directamente ha sido amenazado por esta misma vía: "Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida".

Abde borra la imagen en la que se habían vertido los ataques

"No seas un cobarde, sé un hombre" o "la última vez que lo veamos con la selección será una lección y que Dios lo cambie, le dé un poco de aliento en su país" son otros de los comentarios vertidos en la única foto que tenía publicada en su cuenta e Instagram y que Abde ha procedido a borrar junto a todos estos mensajes que no son compartidos ni mucho menos por todos los marroquíes.

De hecho, también ha habido voces que han mostrado su repulsa por estos ataques a Abde y que le muestran su total apoyo, como, por ejemplo, el periodista marroquí, Youseff Tensamani, que calificó de deleznable las amenazas recibidas por el extremo bético.

Abde ha recibido muchas muestras de apoyo: "Es una auténtica barbaridad"

"A mí esto me parece una auténtica desmadrada, un despropósito total, que simplemente porque el jugador se haya puesto una camiseta, que es una decisión del club, salga a la gente en las redes sociales, supuestamente marroquíes, diciéndole estas cosas, es una auténtica barbaridad. Un jugador que se ha jugado el pellejo por la selección de Marruecos, por la camiseta de la selección, por la bandera de Marruecos, que ahora se le esté discriminando e insultando de esta manera...", indicó en El Chiringuito Tensamani, que advierte que "esta gentuza que suele insultar por las redes no está solo en Marruecos" e insiste en que Abde " lo único que ha hecho solidarizarse, igual que todos sus compañeros, con los ciudadanos de Ceuta.

De hecho, aseguró que el mismo ha recibido insultos por decir lo que ha dicho. "Se me ha insultado, se me ha amenazado y hay españoles me han dicho de todo. Descerebrados por redes sociales hay en todas partes", señaló el periodista marroquí, completamente contrario al acoso recibido por el internacional marroquí.