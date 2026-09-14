Para Manuel Pellegrini fue hasta corto: "Pudimos tener 3-4 goles más de diferencia"

El chileno, que está "seguro" de que el Villarreal "va a terminar peleando otra vez por Europa", celebra llevarse "un partido de seis puntos" ante un indiscutible "rival directo" que propuso "un primer tiempo parejo", aunque el triunfo y, sobre todo, "la personalidad" de los suyos le deja "satisfecho"

"La valoración muy positiva. Sacamos tres puntos de visita, que siempre es difícil. Además, ante un rival directo, que estoy seguro de que va a terminar peleando otra vez por Europa, por lo que es un partido, como siempre les digo, de seis puntos. Hubo un primer tiempo parejo y un segundo en el que bien pudimos tener 3-4 goles más de diferencia por el juego, pero el rendimiento colectivo, la personalidad de ir a buscar la victoria y la imagen del equipo me dejan muy satisfecho", explicaba en la sala de prensa de La Cerámica un Manuel Pellegrini que se refería a continuación a algunos nombres propios en verdiblanco.

Ceballos, Lo Celso, Abde y Antony

"Dani Ceballos y Giovani Lo Celso ya sabemos la calidad técnica que tienen, pero había que tener cuidado con ellos, porque llevaban mucho tiempo sin competir, uno por lesiones. Ez Abde era un esguince de rodilla, así que ha podido trabajar con mas continuidad y ha demostrado la capacidad que tiene. Lo mismo con Antony Matheus dos Santos, que venía jugando muchos partidos y al que le vino bien jugar sólo unos minutos. Este plantel tan comprometido para luchar por objetivos importantes es el que me da la confianza cuando lo veo entrenarse para practicar rotaciones. Ahora, tenemos que intentar sumar tres puntos más en casa (ante el Getafe CF este jueves)".

Iñigo Pérez

"Cada partido es independiente. Se venía marcando más diferencias en los marcadores que en el juego. Yo llevo siete años trabajando con continuidad en el Real Betis y con una idea futbolística que los jugadores conocen. Él acaba de llegar y de tener a estos jugadores, lo que nunca es fácil. No he visto todos sus partidos, pero arrancar con pocos puntos pesa. Pero estoy seguro de que, con paciencia y tranquilidad, él y su cuerpo técnico van a devolver al Villarreal CF al lugar que corresponde a esta institución a la que le tengo mucho cariño y de la que sé la forma de trabajar que tiene. Ojalá remonte lo antes posible".

Mejor arranque la historia igualado

"Tener 12 puntos de 15 es muy positivo. Esta semana hay seis más de LaLiga y, después del parón, volvemos a la Champions League con más asiduidad entre semana, que siempre es difícil. Hay mucha conciencia por demostrar hasta dónde podemos llegar, con un plantel (que no un equipo) comprometido con una idea futbolística. Ganaremos, perderemos (como pasó ante el Levante UD), pero el convencimiento está y lo estamos demostrando partido tras partido".