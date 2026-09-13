Lesión del árbitro, fichaje de otro por megafonía, camisetas perdidas... El Betis Deportivo-Antoniano tuvo de todo

La segunda parte del derbi sevillano de la segunda jornada en el Grupo 4 comenzó con doce minutos de retraso al lastimarse el gemelo izquierdo el colegiado principal y tener que ser sustituido por uno de sus asistentes, pero, al no haber cuarto en esta categoría, hubo que buscar un ayudante en el graderío

Sánchez Carreras, con el balón en la mano, justo antes del partido, con su sustituto Medina Blanco (a la izquierda de la imagen) y Franco González al otro lado.RBB

El derbi sevillano de la segunda jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF terminó en tablas, pues ni Betis Deportivo ni Atlético Antoniano lograron ver puerta, aunque los verdiblancos dominaron y los lebrijanos, a la contra, gozaron de un par de ocasiones clarísimas para dar la sorpresa. Pero el encuentro estuvo marcado por una serie de curiosidades bastante inusuales, empezando por el hecho de que el colegiado principal, el cordobés Javier Sánchez Carreras, se lesionó a finales del primer tiempo y tuvo que ser sustituido por el asistente José Luis Medina Blanco, aunque, al no haber cuarto árbitro en esta categoría, se fichó un sustituto... ¡¡por megafonía!!

De esta forma, el speaker de la Ciudad Deportiva Luis del Sol anunciaba en el intermedio que la segunda parte se retrasaría unos minutos (en total fueron doce) por un problema físico de un miembro del trío de jueces designado por la RFEF, preguntando, además, si había algún trencilla federado en las gradas asistiendo al duelo que pudiera ayudar. Se presentó Antonio Rodríguez González, de División de Honor Andaluza, que ofició en una de las bandas junto a Ángel Franco González, por lo que, con un cierto periodo de preparación del recién llegado, el compromiso pudo terminar sin mayores problemas.

Con Sánchez Carreras asistiendo al desenlace desde fuera del terreno de juego, consciente, dada su profesión (es fisioterapeuta), de que ni siquiera habría podido echar una mano como juez de línea, pues sufría un pinchazo en el gemelo izquierdo desde el minuto 43 que no necesitó, sin embargo, de asistencia por parte de los fisioterapeutas y masajistas presentes por parte de ambos equipos. Cuerpos técnicos y jugadores de Betis Deportivo y Atlético Antoniano pusieron de su parte para que el choque se celebrase sin otras contingencias, aunque cabe reseñar que Medina Blanco fue mucho más tarjetero que su paisano (seis amonestaciones, por dos del primero).

Equipaciones perdidas a la vuelta de Gran Canaria y otras no suministradas

"En la reunión previa al inicio del partido, el delegado local me comunica que las camisetas con las que disputarán (los jugadores del Betis Deportivo) el choque no tienen nombre identificativo ni el logotipo de la RFEF debido a que se extraviaron (las originales) la semana anterior" al regreso de tierras grancanarias, refleja el acta. Además, el Atlético Antoniano lo puso un poco más difícil también a los colegiados muy a su pesar: "El delegado visitante me comunica que las camisetas con las que disputarán el partido no tienen nombre identificativo, debido a que el proveedor de material no se las ha suministrado. Asimismo, el dorsal 27 Divino Sánchez Bellido jugará con el '24' y el '25' (Juan Almeida Mangas) jugará con el '19', debido a que no tenían esas equipaciones en las instalaciones".