Iñigo Pérez, optimista ante "un duro rival" que dirige "un referente" y que propondrá "un toma y daca constante"

El preparador navarro admite sentir "rabia y frustración" por el mal inicio de curso de los castellonenses y sabe que el Betis les "pondrá las cosas difíciles", pero defiende que merecieron más en algunos partidos y que está "en el camino correcto", por lo que "el trabajo realizado dará sus frutos"

"Sabemos que nos enfrentamos a un duro rival. Un equipo que tiene mucho nivel, mantiene grandes futbolistas de la pasada campaña y se ha reforzado con grandes jugadores. A ello se le une el el gusto por el buen fútbol de su entrenador, que lo sabéis muy bien aquí; es destacable, asíy espero un rival que irá a por el partido, de mucha calidad y que nos pondrá las cosas difíciles", argumentaba este domingo en sala de prensa el técnico del Villarreal CF, un Iñigo Pérez que agradecía el reconocimiento a su buena labor de Manuel Pellegrini y devolvía los elogios al chileno, que dijo antes que lo ve "un técnico muy capacitado", por lo que su equipo "seguramente retomará el nivel muy pronto".

Y así lo expresaba el navarro: "Agradecer a Manuel sus palabras sobre alguien que acaba de empezar en esto de ser entrenador. Yo le admiro desde mi etapa de jugador, como todo el mundo al que le guste el buen fútbol. Es un referente en el Villarreal CF y ojalá pueda cumplirse no sólo el 'timing' de la de la primera victoria de mi etapa una jornada antes que él, sino poder conseguir todo lo que él consiguió en este club. Pellegrini es un referente aquí para vosotros y para cualquiera que le guste fútbol, insisto. Si puedo ganar mi primer partido una jornada antes de que lo hizo él aquí, bienvenido sea".

Además, el ex rayista, que abordó otras cuestiones en su intervención ante los medios previa al duelo con los heliopolitanos, auguraba un duelo abierto y con alternativas en La Cerámica: "Cada partido es diferente. Me gusta dominar todas las facetas y ser capaces de afrontar cualquier propuesta del rival. Ante el Real Betis espero un toma y daca constante, porque los dos conjuntos buscaremos el área rival". Una cita a la que llega Carlos Romero, que "ha completado la semana con el equipo y estará disponible", pero no un Juan Foyth que "está mejorando y tiene muy buenas sensaciones; no está todavía listo, pero pronto sí".

Cómo afronta la plantilla estar en descenso

"Somos un cuerpo técnico que no nos gusta mentirnos a nosotros mismos. Creemos que merecimos más en muchos partidos y, por eso, sientes frustración y rabia. Creemos que llegará un momento en que todo se dará, que obtendremos los resultados que merecemos. La plantilla es fuerte; estos jugadores tienen experiencia y habrán vivido situaciones similares. Por tanto, en este caso, mi aportación tiene que ver más con el mantenimiento de cómo les veo, con la energía que tienen que con el tener que intervenir".

Frustración en lo personal

"Hacemos muchas cosas para merecer más y otros equipos, con poco o con menos que nosotros, lo consiguen. Es algo que te quita energía, que lo notas en tus vibraciones y que es evitable. Es débil y simplista pensar que a ellos sí y a nosotros no. Pero creo que es la propia autoexigencia la que marca el camino, el devenir y que, por ende, generes contagio en la forma de pensar de tus jugadores. La verdad es que la frustración y la rabia siempre aparecen cuando crees que te mereces algo y no te llega. Pero estamos trabajando en ello, sabemos que estamos en el camino correcto y el trabajo realizado dará sus frutos".

Cambios tácticos

"Estamos realizando ajustes tácticos y trabajando en el plano individual para evitar que perdamos puntos por errores propios. Nosotros incidimos también el desarrollo individual de cada uno, en las mejoras de la técnica. Para mí es algo prestablecido en la gente que, cuando se llega a Primera división, todos los jugadores saben hacerlo todo bien, son maestros de la técnica, la táctica, la física y de lo psíquico, y es un error, porque todos tenemos muchos aspectos de debilidad y que mejorar, y éste es uno de ellos. Porque, además, en un porcentaje muy alto, la definición corresponde a la técnica, casi diríamos en su absoluto, osea, que sí se puede trabajar y estamos en ello".

Veiga y Costa

"Renato es un jugador con mucha personalidad, estable y está mejorando en estabilidad y madurez. Nos está dando jerarquía y liderazgo. Luego, además de Foyth, que está lesionado, tenemos a Logan, que hizo buen partido ante el Depor, pero que venía de muchos meses sin jugar, se está adaptando bien a nuestro sistema, pero es un futbolista de primer nivel, que estuvo en el Mundial y que está en la fase de adaptación lógica de alguien que vuelve de una grave lesión. Y tenemos también a Pau Navarro, un jugador obediente, que escucha, que aprende, que en muchas cosas me recuerda a Carles Puyol, por su polivalencia, que puede jugar de lateral, es rápido, tiene potencia de salto, salida de balón, marca bien... es muy completo. Sólo le falta creerse que es un gran jugador, porque es un gran defensa".