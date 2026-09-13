Villarreal - Betis: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El Betis visita este lunes a un Villarreal en crisis con la intención de prolongar su momento dulce tras ganar al Real Madrid y al Lille en Champions

El Betis atraviesa por un momento dulce tras levantarse del duro golpe ante el levante merced a los magníficos triunfos ante el Real Madrid (1-0) y en el debut de Champions ante el Lille (2-3), y este lunes tratará de dar otro golpe en La Cerámica en el último partido de la jornada 5 del campeonato liguero.

En este sentido, los verdiblancos tratarán de aprovechar su inercia positiva y los nervios en el club castellonense por el pésimo comienzo del proyecto liderado por Íñigo Pérez, que ya está cuestionado. De hecho, el Villarreal, construido para luchar por puestos Champions, se encuentra en la zona baja de la tabla tras no conocer todavía el triunfo en el presente curso.

Problemas serios en el Villarreal

Así, el Submarino firmó empates a dos goles con Racing y Atlético en las jornadas iniciales para después perder contra Alavés (1-0) y Deportivo (2-3), derrota que escoció mucho en La Cerámica y pone en duda la apuesta por el ex del Rayo como sustituto de Marcelino.

El duelo de Champions intersemanal no mejoró la situación amarilla, pues, como era de esperar, cayó en el estreno contra el Borussia Dortmund por 3-2 mientras que el Betis remontaba en el Pierre-Mauroy para arrancar de forma brillante en la competición continental.

Ahora mismo, son siete los puntos que separan a Betis, quinto en la tabla, del Villarreal, ubicado en el decimoséptimo lugar, al borde del precipicio del descenso.

Villarreal-Betis: ¿A qué hora arranca el partido?

El encuentro que enfrenta a Villarreal y Betis se disputará en el Estadio de La Cerámica este lunes 14 de septiembre de 2026, a partir de las 21:00 horas, por lo que es el envite que cierra la jornada 5 de LaLiga. El Betis de Pellegrini tiene muy buenos recuerdos de este estadio, pues se ha impuesto en seis de las últimas seis visitas, con una sola derrota.

Villarreal-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido del campeonato liguero que enfrenta a amarillos con verdiblancos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange). Existe la posibilidad de visionarlo en diversos dispositivos a través de las aplicaciones del operador.

Villarreal-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de por televisión, también puede estar al tanto de todo lo que ocurra en este partido gracias a ESTADIO Deportivo, que ofrece la opción de seguir este encuentro en su pormenorizado minuto a minuto a través de www.estadiodeportivo.

La cobertura de ED continuará una vez terminado el duelo en La Cerámica, con la crónica, las palabras de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las puntuaciones de los futbolistas béticos.