Getafe - Deportivo: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 5 de LaLiga

Invicto tras cuatro jornadas, el cuadro gallego pondrá a prueba su gran arranque de temporada ante el conjunto dirigido por José Bordalás, considerado un 'maestro' por Antonio Hidalgo, técnico blanquiazul

Duelo de técnicos en el Coliseum, donde Antonio Hidalgo se enfrenta al espejo en el que ha elegido mirarse: José Bordalás. Dos técnicos llegados desde abajo y dos arquitectos de ascensos medirán fuerzas en un duelo al que el 'maestro' llega a la cita por detrás de la clasificación de quien lo señala como ejemplo: el Getafe suma cuatro puntos y el Deportivo, todavía invicto, ocho.

Así llega el Getafe

"Los que venimos de abajo tenemos que mirarnos en entrenadores como él para rendir en el fútbol. Esto va de rendimiento y está claro que Bordalás lo saca", declaró Hidalgo sobre un técnico que ascendió al Getafe, lo llevó a Europa y regresó años después para rescatarlo del descenso. Ahora, Bordalás intenta encontrar su mejor versión con un equipo renovado que ha sumado cuatro puntos de doce posibles. Perdió ante el Alavés (3-0) y Osasuna (1-0), ganó al Racing (1-0) y empató con el Celta (1-1), con sólo dos goles a favor.

Además, afrontará el encuentro con cinco bajas. El central argentino Zaid Romero está sancionado; Abdel Abqar, Kiko Femenía, Juanmi Jiménez y Christantus Uche ocupan un hueco en la enfermería. Mientras, Francho Serrano es duda por unas molestias. Pero, pese a las ausencias, Bordalás no parece dispuesto a cambiar de dibujo.

Así llega el Deportivo de La Coruña

Para el Deportivo, la solidez defensiva del Getafe y su fortaleza en el Coliseum supondrán otro enorme desafío. El conjunto gallego llega a la cita invicto hasta la fecha, triunfador el pasado fin de semana en el Estadio de la Cerámica de Villarreal y reforzado por el momento goleador del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. El fichaje estrella del equipo gallego está exhibiendo una impactante pegada en este arranque de curso, en el que ya suma cuatro goles.

La llegada a última hora del uruguayo Josema Giménez, que ya fue titular el pasado fin de semana, y de Marc Casadó han aumentado la exigencia sobre el Deportivo, décimo club de LaLiga en el límite salarial con más de 64 millones pese a ser un recién ascendido.

¿Dónde ver por TV el Getafe - Deportivo de La Coruña de LaLiga?

El partido que disputan el Getafe y el Deportivo de La Coruña este domingo 13 de septiembre dará comienzo a las 18:30 horas en el Coliseum y se podrá ver en directo en los canales Movistar LaLiga 2 (dial 57 en Movistar y 112 en Orange), M+ LaLiga HDR 2 (M441 y O122) y LaLiga TV Bar, de Movistar Plus, en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Getafe - Deportivo de La Coruña de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club azulón y de la entidad gallega habrá información actualizada al instante de este encuentro.

Alineaciones probables:

Getafe: David Doria; Andrés García, Djené, Gudelj, Sazonov o Boselli, Mojica; Mario Martín, Mangala, Terrats; Satriano y Enes Ünal.

Deportivo de La Coruña: Leo Román, Ximo Navarro, Lucas Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi Cruz, Amatucci, Mario Soriano, Casadó o Yeremay; Nsongo Bil y Aubameyang.

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité Vasco).