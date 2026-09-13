Celta de Vigo - Málaga: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de Claudio Giráldez recibe al de Juanfran Funes en Balaídos a las 14:00 (horas), en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo y Málaga se citan en el día de hoy en Balaídos. Los de Claudio Giráldez y los de Juanfran Funes se enfrentan en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga. En este sentido, ambos equipos llegan con urgencias y dudas tras no lograr la victoria todavía en este arranque de competición, por lo que, los locales, en su caso, intentarán conseguir los tres primeros puntos para la clasificación ante su afición.

De la misma manera, el Málaga llega a esta quinta jornada de LaLiga EA Sports tras dos empates y dos derrotas, por lo que no han podido celebrar la primera victoria en su regreso a Primera División. Además, el conjunto de Funes viene sufriendo de cara a puerta, ya que solo ha firmado un tanto en cuatro partidos del campeonato doméstico, que fue el penalti de Chupe frente al Deportivo de A Coruña en La Rosaleda.

El Celta de Vigo, obligado a reaccionar en Balaídos

El Celta de Vigo llega a una nueva jornada de LaLiga EA Sports con la obligación de reaccionar y despejar dudas. El equipo dirigido por Claudio Giráldez viene de empatar ante el Valencia, Real Sociedad y Getafe, además de perder frente a Osasuna y Athletic Club. Por ello, el conjunto gallego necesita volver a la senda de la victoria y celebrar los tres primeros curso y alejarse de los puestos de descenso.

Por su parte, Claudio Giráldez llega sin bajas para el encuentro ante el Balaídos, solamente con la duda de un Aleix Febas que podría quedar ausente de la convocatoria para medirse al Málaga. En su caso, Funes sí cuenta con más problemas en la lista para viajar a Vigo, ya que no podrá contar con Diarra, Lobete, Diego Murillo y Aaron Ochoa, además de la incógnita con Fernando Calero, que no ha podido estrenarse este curso.

El Málaga de Funes, ante un nuevo examen en Primera

Por otro lado, el Málaga afronta el encuentro contra el Celta de Vigo con el objetivo, como no puede ser de otra manera, de los tres puntos. Tras dos derrotas, frente a Atlético de Madrid y Real Madrid, y dos empates, ante Deportivo de A Coruña y Levante, los de Funes necesitan la victoria para arrancar con buen en LaLiga EA Sports, tras cuatro jornadas que han dejado dudas en el equipo recién ascendido a Primera división.

¿A qué hora se juega el partido? Celta de Vigo - Málaga

El horario fijado para el Celta de Vigo - Málaga de la quinta jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 14:00 en horario peninsular y 13:00 en Canarias, de este domingo 13 de septiembre.

Celta No Iniciado - Málaga

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Celta de Vigo - Málaga

El encuentro entre el Celta de Vigo y Málaga se podrá seguir en directo, en televisión, a través de Movistar+, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Celta de Vigo - Málaga

Además, el Celta de Vigo - Málaga podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en Balaídos desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Claudio Giráldez y el de Juanfran Funes, que viene de empatar ante el Levante en La Rosaleda.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Celta de Vigo - Málaga, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en Balaídos. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Claudio Giráldez y Juanfran Funes, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Celta de Vigo y Málaga

Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda, Miguel Román, Ilaix Moriba, Carreira, González, Jutglà y Swedberg.

Málaga: Alfonso Herrero, Rafita, Ángel Recio, Einar Galilea, José Salinas, Izan Merino, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, David Larrubia, Joaquín Muñoz y Chupe.