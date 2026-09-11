La confesión de Funes antes del Celta: "Su fútbol nos gusta mucho"

El Málaga ya prepara su visita a Balaídos en una semana de máxima exigencia. Funes pone el foco en un Celta al que considera uno de los equipos más dominadores de LaLiga y pide paciencia a los suyos, mientras el club estudia si acudir al mercado de jugadores libres tras la lesión de Julen Lobete

El Málaga ya ha cambiado el chip. Después de un arranque de semana cargado de partidos, el conjunto blanquiazul mira hacia Balaídos, donde este domingo afrontará una de las pruebas más exigentes del calendario. José Alberto Funes quiso rebajar el ruido alrededor del equipo y dejar claro que, pese a todo lo que hay en juego en los próximos días, la prioridad pasa únicamente por el siguiente encuentro.

Y el siguiente desafío no será sencillo. El técnico malaguista puso en valor el trabajo que está realizando Claudio Giráldez al frente del Celta y señaló al conjunto vigués como uno de los equipos con mayor capacidad para hacerse con el control de los partidos. "Su idea de fútbol nos gusta mucho", reconoció Funes, que situó a los gallegos, junto al Real Madrid, Barcelona y Villarreal, entre los conjuntos "más dominadores" de la categoría.

Un Celta que obliga a no perder la calma

Funes espera que el Málaga tenga que afrontar muchos minutos sin balón y advierte de la capacidad del Celta para llevar el partido a su terreno. "Es de los más poderosos de la liga. Tienen la capacidad de meterte atrás", explicó. Por eso, el entrenador considera que la clave estará en no perder la cabeza cuando el rival consiga instalarse en campo malaguista. "Hay que ser pacientes y no descomponerse. Mantenernos firmes ahí es importante", apuntó. A todo ello se suma un factor poco habitual: el encuentro comenzará a las 14:00 horas, un horario que, según Funes, también puede tener incidencia en el ritmo del partido

El preparador también quiso detenerse en uno de los rasgos que más admira del proyecto celeste: su apuesta por los futbolistas jóvenes. Funes encuentra puntos en común con el Málaga en la importancia concedida a la cantera, aunque considera que el Celta está actualmente varios pasos por delante en ese camino. "Ya nos gustaría ser un espejo donde mirarnos", reconoció. El técnico calificó de "envidiable" el trabajo que está realizando el club vigués y la manera en la que está dando protagonismo a sus jóvenes.

Tres partidos y una plantilla que tendrá que dosificarse

Balaídos será solo el primer capítulo de una semana especialmente exigente para el Málaga. El equipo afrontará tres encuentros en apenas ocho días, una circunstancia que obligará al cuerpo técnico a medir cuidadosamente las cargas y los minutos. Funes no quiere que el vestuario se adelante a los acontecimientos. "Tenemos que estar tranquilos y afrontar siempre el siguiente partido, no poner en la cabeza lo que viene después", señaló.

La situación podría traducirse en cambios en el once. El entrenador no los descarta y admite que las circunstancias de cada partido marcarán las decisiones. "Nuestra cabeza nos llevará a hacer cambios, pero las circunstancias dependen de cada partido", explicó. En ese escenario, la competencia por un puesto gana todavía más importancia. Funes, de hecho, considera que tener alternativas en la plantilla es una ventaja para cualquier entrenador: "Para los técnicos es un regalo".

La lesión de Lobete abre la puerta al mercado

Otro de los asuntos que planean sobre Martiricos es la lesión de Julen Lobete, que ha abierto la posibilidad de que el Málaga busque una alternativa entre los futbolistas que actualmente se encuentran sin equipo. El club estudia esa vía, aunque Funes dejó claro que no existe intención de actuar con precipitación. "Hay predisposición a que se pueda generar ese espacio", explicó el técnico, antes de poner una condición fundamental: el jugador que llegue debe hacerlo para aportar realmente al grupo.

"Tenemos que asegurarnos de que el que llegue tiene que ayudar a los demás", señaló. La lista de nombres ya ha comenzado a circular, pero en el Málaga prefieren mantener la cautela. "Han salido nombres, pero hay que ver las circunstancias de incorporar ahora", apuntó Funes. La lesión de Lobete, por tanto, puede provocar movimientos, pero no a cualquier precio.